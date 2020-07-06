لضمان سيارة خالية من العيوب.. طرق بسيطة للكشف عن جودة محرك السيارة المستعملة

يعد محرك السيارة هو الجزء الأساسي والرئيسي فيها، لذا من الضروري عند التوجه لشراء سيارة مستعملة التأكد من صلاحية المحرك.

ويمكن التأكد من صلاحية محرك السيارة المستعملة واكتشاف جودته وعدم وجود أضرار به من خلال بعض الخطوات البسيطة نستعرضها لكم في التقرير التالي:

- تسريب الزيت

من المشكلات الشائعة التي تصيب محرك السيارة هو وجود تسريب الزيت، وهو ما يعني وجود ضرر بجسم المحرك أو وجود شروخ به.

وللتأكد من هذا الأمر، يجب البحث عن وجود آثار للزيت على جسم المحرك أو أسفله.

- صوت المحرك

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يجب الاستماع للصوت الصادر من المحرك والتأكد من ما إذا كان عالياً أم منخفضاً، بالإضافة إلى النظر عن وجود اهتزاز أو ارتجاج به.

ويقول خبراء السيارات إن المحرك الجيد يكون صوته تشغيله منخفضاً، كما أنه لا توجد به ارتجاجات عند تشغيله أو تقطيع في عمله.

ايضاً من المشكلات الشائعة هو صدور صوت مثل "الطقطقة" من المحرك، وهو ما يدل على وجود مشاكل في الصمامات.

وللتأكد من وجود تلك المشكلة من عدمها، يمكن الضغط بشكل متتالي على دواسة الوقود وملاحظة العادم إذا وجدت دخان كثيف خارج من العادم فإن هذا يدل على عدم جودة المحرك.

- دخان العادم

في حالة خروج دخان أزرق فهذا يدل على احتراق الزيت داخل غرفة الاحتراق بسبب وجود تسرب داخلي في المحرك، وفي الغالب يكون بسبب تلف حلقات المكبس.

أما في حالة خروج دخان أسود، فهذا يدل على وجود وقود زائد في غرف الاحتراق، مما يؤدي إلى وجود مشاكل في احتراق الوقود.