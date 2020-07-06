'تويتر' تسمح بتعديل التغريدات.. لكن بشرط!

وتسمح "تويتر" بميزتها الجديدة، بتصحيح التغريدات الخاطئة، في حال أدرك المستخدمون أن ما نشروه يحتوي على معلومات خاطئة أو يحوي خطأ مطبعياً.
وتحتوي أغلب منصات التواصل الاجتماعي العالمية، ومن بينها "فيسبوك" على زر تعديل المنشورات، وتضمن هذه الميزة تعديل المنشورات بعد نشرها على العلن، مع إمكانية الاطلاع إلى حالتها السابقة من خلال الضغط على خيار "إظهار التعديلات".
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