تكنولوجيا: سامسونج تقدم Galaxy Fold 2 بتقنية الشحن السريع بقدرة 25W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعتمدت شركة سامسونج إصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطي Galaxy Fold 2 في وكالة 3C في الصين، حيث رصد الهاتف في قاعدة البيانات بتقنية الشحن السريع بقدرة 25W.

يظهر هاتف Galaxy Fold 2 في قاعدة بيانات 3C بنموذج رقم SM-F9160 مع دعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس، كما إستعرضت التسريبات تقنية الشحن المقدمة من سامسونج لهذا الإصدار.

ولقد دعمت سامسونج هاتف Galaxy S10 5G بتقنية الشحن السريع بقدرة 25W، كما قدمت هذه التقنية لهاتف Note10، واليوم تستعد لدعم إصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطي بنفس التقنية، حيث تشير التسريبات إلى أن سامسونج تكشف النقاب عن هاتف Galaxy Fold 2 القابل للطي في مؤتمر الشركة المقرر عقده في 5 من أغسطس.

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أيضاً من المتوقع أن يدعم هاتف سامسونج القادم Galaxy Fold 2 تقنية الشحن السريع بقدرة 45W، إلا أن العملاق الكوري تقدم شاحن بقدرة 25W في محتوى الصندوق.

يذكر أن سامسونج قد قدمت الإصدار الأول من الهواتف القابلة للطي Galaxy Fold بتقنية الشحن السريع بقدرة 15W، لذا يأتي الإصدار الجديد بترقية في تقنية الشحن، كما يأتي أيضاً بترقية في إعدادات الكاميرة، مع رقاقة معالج Snapdragon 865، كما يضم شريط للتنبيه للإشعارات كما في Galaxy Z Flip.

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