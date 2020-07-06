الإعلان رسميًا عن إسوارة اللياقة البدنية الإقتصادية Xiaomi Mi Smart Band 4C

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Xiaomi للتو بالكشف عن إسوارة إقتصادية للياقة البدنية تُدعى Xiaomi Mi Smart Band 4C. هذه الإسوارة الذكية الجديدة من شركة Xiaomi توفر 14 يومًا من عمر البطارية، وتضم شاشة بحجم 1.08 إنش، ومستشعر ضربات القلب، فضلا عن العديد من أوضاع اللياقة البدنية علمًا أن هذه الإسوارة تُكلف 21 يورو تقريبًا.

على وجه التحديد، تضم إسوارة Xiaomi Mi Smart Band 4C الجديدة شاشة TFT بحجم 1.08 إنش وبدقة 128×220 بكسل، وبطارية بسعة 130mAh توفر أسبوعين من الإستخدام قبل الحاجة لإعادة الشحن. وإلى جانب ذلك، فهذه الإسوارة الذكية الجديدة من شركة Xiaomi تملك القدرة على تتبع خمسة أنواع من الرياضات، بما في ذلك الركض في الهواء الطلق والتدريبات وركوب الدراجة والمشي والمشي السريع. وعلاوة على ذلك، فهي تستطيع كذلك تتبع نومك والخطوات ومنحك تحذيرات إذا كنت خاملاً لفترة طويلة.

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يمكنك أيضًا الحصول على الإشعارات، وتنبيهات بشأن المكالمات الواردة والتحكم في الأغاني من خلال إسوارة Xiaomi Mi Smart Band 4C. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذه الإسوارة تزن 13 جرامًا وتمتاز بالقدرة على مقاومة المياه في عمق يصل إلى 50 مترًا.

إسوارة Xiaomi Mi Smart Band 4C الجديدة متوفرة الآن في ماليزيا، ولكن من المرجح أن تشق طريقها إلى المزيد من البلدان حول العالم في المستقبل القريب جدًا.