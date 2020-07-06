الهاتف Galaxy M01s سيصل قريبًا، وسيضم 3GB من الذاكرة العشوائية

فاطمة أيت طالب - دبي - في حالة إذا كان ما يتم تداوله حاليًا صحيحًا، فمن المفترض أن تقوم شركة سامسونج في المستقبل القريب بإزاحة الستار رسميًا عن هاتف جديد من الفئة الإقتصادية يُدعى Galaxy M01s. وعلى ما يبدو، سيتم الإعلان عن هذا الهاتف في المستقبل القريب، فقد تم اليوم رصد شركة سامسونج تُطلق صفحة الدعم الخاصة بهذا الهاتف في موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت في الهند.

في حالة إذا صدقت الشائعات، فإن Galaxy M01s لن يكون هاتفًا جديدًا كليًا، وإنما سيأتي بنفس تصميم ومواصفات Galaxy A10s ليتم إطلاقه في الأسواق حيث لم يتم إطلاق هذا الأخير حتى الآن مثل الهند على سبيل المثال لا الحصر. وعلى ما يبدو، الهاتف Galaxy M01s سيحمل الإسم الرمزي SM-M017F/DS، وسيضم 3GB من الذاكرة العشوائية، ولكن قد تكون هناك نسخة أخرى تضم 2GB من الذاكرة العشوائية.

وبالنسبة لبقية مواصفات هذا الهاتف، فمن المرجح أن تشمل شاشة بحجم 6.2 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P22، وذاكرة داخلية بحجم 64GB، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، وكاميرا مزدوجة في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh.

Advertisements

حاليًا، يجري بيع الهاتف Galaxy M01 مقابل ما يُعادل 120 دولار أمريكي مع مواصفات تقنية مماثلة، ونحن نتوقع أن يُكلف الهاتف Galaxy M01s الجديد أقل من 133 دولار أمريكي.