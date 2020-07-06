شاحن Xiaomi بقوة 120W يحصل على شهادة المصادقة، وقد يصل في القريب العاجل

فاطمة أيت طالب - دبي - نحن نعلم أن شاحن بقوة 120W قادم من شركة Xiaomi، ولكن قد يصل هذا الشاحن إلى هنا بشكل أسرع من المتوقع. تم المصادقة على هذا الشاحن للتو مما يشير إلى إكتمال عملية تطويره بنجاح.

وضعت هيئة CCC الصينية مؤخرًا ختم موافقتها على شاحن 120W التابع لشركة Xiaomi. للآسف، لم تكشف لنا شهادة المصادقة على الكثير من المعلومات بإستثناء أن الشاحن يحمل الإسم الرمزي MDY-12-ED.

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هوية أول جهاز من شركة Xiaomi سيستخدم تقنية الشحن السريع هذه لا تزال مجهولة، ولكن نظرًا إلى أن شركة Xiaomi أعلنت بالفعل عن معظم هواتفها الذكية الرائدة لهذا العام، فقد نرى هذه التقنية في الجيل المقبل من الهاتف Xiaomi Mi Mix أو في جهاز آخر مختلف عن الهواتف الذكية مثل الحاسوب المحمول Xiaomi Mi Notebook.