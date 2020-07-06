شديد الحرارة... الأرصاد تكشف تفاصيل درجات الحرارة غداً الثلاثاء

قالت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا الثلاثاء، سيشهد ارتفاع بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة وشبورة صباحا، كما يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة. درجات الحرارة غدا الثلاثاء القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجات. الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجات. مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجات. Advertisements سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجات. قنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات. أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

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