تكنولوجيا: هواوي تخطط لإطلاق سوارة وساعة ذكية خلال الفترة القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على خطط شركة هواوي لإطلاق إصدارات جديدة من الساعات والسوارات الذكية، على أن يتم الإعلان قريباً عن هذه الإصدارات.

تسعد العملاق الصيني للمنافسة في سوق السوارات والساعات الذكية بإصدارات جديدة، وهو ما أكدت عليه أحدث التسريبات التي إستعرضت رموز هذه الإصدارات.

لم تكشف التقارير التي نشرت مؤخراً عن الكثير من التفاصيل حول إصدار هواوي المرتقب من السوارات الذكية الذي يأتي برمز “Fides”، بينما تظهر ساعة هواوي الذكية في التسريبات برمز “Stia”.

من جانب أخر تشير بعض التسريبات إلى أن هواوي تقدم تحديث Hongmeng OS 2.o القادم بمجموعة جديدة ومبتكرة من المميزات، على أن يصل التحديث الجديد للنظام مع إطلاق واجهة EMUI 11 في الربع الثالث من 2020.

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وتأتي المميزات المبتكرة في Hongmeng OS 2.o لدعم أجهزة حاسب هواوي، والسوارات الذكية، والساعات الذكية أيضاً، ومن المتوقع أيضاً أن تقدم هواوي ساعة Mate الذكية لاحقاً هذا العام.

يذكر أن الإصدار الأخير من السوارات الذكية قدم من علامة Honor التجارية بعنوان Honor Band 5، كما قدمت هواوي سوارة Band 4 Pro، حيث يتميز كلا الإصدارين بحجم 0.95 إنش في شاشة AMOLED، مع دعم مقاومة الماء حتى عمق 50 متر، كما تتميز سوارة Band 4 Pro بمواصفات أكثر عن إصدار Honor.

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