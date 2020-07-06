الهاتف Moto G 5G Plus سيضم بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 20W

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي، حصلنا على أول لمحة على الهاتف Moto G 5G. ونحن نتوقع وصول هذا الهاتف جنبًا إلى جنب مع Moto G 5G Plus، ولكن حتى ذلك الحين تم رصد الهاتف Moto G 5G Plus يحصل على شهادتين مما يؤكد لنا بعض المعلومات حول هذا الهاتف.

شهادة المصادقة الأولى تم منحها للهاتف Moto G 5G Plus من قبل هيئة الإتصالات الفيدرالية FCC، وهي تؤكد لنا أن الهاتف سيحمل الإسم الرمزي XT2075-3، وسيدعم العديد من تقنيات الإتصال اللاسلكية، بما في ذلك Wi-Fi Dual و NFC و 5G و Galileo و GLONASS و GPS.

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أما بخصوص شهادة المصادقة الثانية، فقد تم منحها للهاتف Moto G 5G Plus من قبل هيئة TUV Rheinland، وهي الشهادة التي تؤكد لنا قدوم هذا الهاتف مع بطارية ضخمة بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 20W. وبالعودة إلى الشائعات السابقة، فمن المحتمل أن يصل الهاتف Moto G 5G مع شاشة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث 90Hz، ومع المعالج Snapdragon 765G، ومع عدة كاميرات في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 48 ميغابكسل.

عمومًا، من المتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن سلسلة هواتف Moto G 5G Series يوم غد الثلاثاء الموافق لـ 7 يوليو، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة والرسمية.