الهاتف Galaxy M41 لا يزال على قيد الحياة، وسيضم بطارية ضخمة بسعة 6800mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل بضعة أسابيع فقط، صدر تقرير مفاده أن شركة سامسونج تخلت عن جميع خططها لإطلاق الهاتفين Galaxy M41 و Galaxy M51. ومع ذلك، يبدو أن هذه المعلومات لا تتماشى مع ما وجدناه الآن في قاعدة بيانات هيئة CCC الصينية.

في الواقع، لقد تم رصد الهاتف Galaxy M41 يحصل على مصادقة هيئة CCC الصينية في اليوم 28 يونيو مما يؤكد أن الهاتف لا يزال على قيد الحياة وقد يصل إلى السوق في المستقبل القريب. وبصرف النظر عن ذلك، فقد كشفت لنا شهادة المصادقة كذلك أن الهاتف Galaxy M41 سيضم بطارية ضخمة بسعة 6800mAh مع العلم بأن هناك أيضًا صورة لهذه البطارية في موقع Safety Korea.

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هذه المعلومات الطفيفة قد تكون كافية لجعلنا نفكر في أن شركة سامسونج وجدت طريقة لحل مشكلة OLED الخاصة بها علمًا أن Galaxy M41 قد يكون أول هاتف من سامسونج يضم شاشة OLED غير مصنعة من قبل الشركة نفسها، وقد يتم إطلاق هذا الهاتف في المستقبل القريب جدًا.