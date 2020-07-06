رصد أدلة جديدة تُلمح لإقتراب موعد وصول الساعة الذكية Galaxy Watch 3

فاطمة أيت طالب - دبي - الساعة الذكية Galaxy Watch 3 القادمة من شركة سامسونج تُعتبر محورًا للعديد من التسريبات في الفترة الماضية مما يوحي إلى أن موعد الإعلان عنها أصبح وشيكًا، وهناك الآن المزيد من الأدلة التي تؤكد ذلك. في الواقع، لقد تم اليوم رصد شركة سامسونج تقوم بإطلاق صفحة الدعم الخاصة بهذه الساعة الذكية في موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت في الهند، مما يلمح إلى إقتراب موعد الإعلان الرسمي.

صفحة الدعم المذكورة آنفا تؤكد لنا أن الساعة الذكية Galaxy Watch 3 ستحمل الأسماء الرمزية SM-R845F و SM-R850. وعلى سبيل المقارنة، فقد كانت الساعة الذكية Galaxy Watch Active 2 تحمل الأسماء الرمزية SM-R825F و SM-R835F.

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وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فقد تردد أن النسخة الصغيرة من Galaxy Watch 3 ستأتي مع شاشة بحجم 1.2 إنش، في حين ستأتي النسخة الكبيرة مع شاشة بحجم 1.6 إنش. كلا النسختين تحملان شهادة مقاومة المياه والغبار IP68، وتضمان 1GB من الذاكرة العشوائية، فضلاً عن 8GB من الذاكرة الداخلية. وفيما يخص البرمجيات، فهذه الساعة الذكية ستأتي كذلك مع نظام TizenOS 5.5.

من المتوقع أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الساعة الذكية Galaxy Watch 3 في شهر يوليو الجاري جنبًا إلى جنب مع سماعات الأذن اللاسلكية Galaxy Buds Live.