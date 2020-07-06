تكنولوجيا: Redmi تستعد للإعلان عن جهاز RedmiBook 16 بالجيل العاشر من معالجات إنتل في 8 من يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت Redmi إعلان تشويقي جديد تكشف من خلاله عن خططها لعقد مؤتمر في 8 من يوليو للإعلان عن جهاز RedmiBook 16 بالجيل العاشر من معالجات إنتل.

ينطلق حدث Redmi خلال أيام لكشف النقاب عن جيل جديد من أجهزة حاسب RedmiBook 16 بالجيل العاشر من معالجات إنتل Core i7 بدقة تصنيع 10نانومتر، مع توقعات بإطلاق نموذج بمعالج Core i5، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في SSD.

كانت علامة Redmi التجارية التابعة لشركة شاومي قد قدمت أجهزة RedmiBook 16 المميزة بسلسلة معالجات Ryzen 4000 بدقة تصنيع 7 نانومتر خلال شهر مايو الماضي، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق جيل جديد بأحدث معالجات إنتل.

Advertisements

ولقد جاء جهاز RedmiBook 16 مؤخراً بحجم 16.1 إنش في الشاشة، بجودة عرض Full HD، كما تتميز الشاشة بإطارات نحيفة بسماكة 3.26مم، وتشغل الشاشة نسبة 90% من هيكل الجهاز، كما جاء هذا الإصدار بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 512 جيجا بايت في SATA SSD.

أيضاً جاء الإصدار السابق من جهاز RedmiBook 16 بتصميم نحيف لهيكل الجهاز بسماكة 17.55مم، مع وزن خفيف أيضاً 1.8 كجم، كما يضم الجهاز لوحة مفاتيح كاملة بمسافة إنتقال 1.5مم، وغطاء مفاتيح مخصص 0.3مم لتجربة أفضل في الكتابة، ويدعم الجهاز بطارية بقدرة 46Wh بتقنية الشحن السريع، حيث يمكن شحن نسبة 50% من البطارية خلال 38 دقيقة فقط، بينما يستمر الجهاز بعمر شحن 12 ساعة من تشغيل الفيديو، أو 9 ساعات من التصفح وتشغيل الفيديو.

المصدر

اعلان





