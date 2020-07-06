تكنولوجيا: هواوي تبدأ في إجراء الإختبارات على جهاز الحاسب المكتبي بلوحة Kunpeng 920

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر مؤخراً مقطع فيديو تشويقي جديد من هواوي تستعرض من خلاله الإختبارات التي يتم إجرائها الآن على إصدار الشركة الأول من أجهزة الحاسب المكتبي.

تستعد شركة هواوي لإطلاق إصدارها الأول من أجهزة الحاسب المكتبي خلال الفترة القادمة، والذي يضم اللوحة الأم Kunpeng 920، ولقد مر الجهاز بعدة إختبارات مؤخراً في تشغيل فيديو 4K، مع إختبارات لمعدل الإطارات من بين إختبارات أخرى.

كانت شركة هواوي قد كشفت عن اللوحة الأم Kunpeng 920 خلال شهر سبتمبر من العام الماضي في حدث Connect، والتي تأتي بميزة التوافق مع معايير الذاكرة الحالية، والأقراص الصلبة، وكرت الشبكات، والتكونيات الأخرى لنظام الحاسب المكتبي.

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ولقد جاء نظام جهاز هواوي بتكوينات تتضمن معالج رباعي أو ثماني الأنوية ARM، وذاكرة 64 جيجا بايت رام في DDR4-2400، مع منافذ SATA 3.0، وفتحة PCIe 3.0، مع منفذ USB 3.0، وUSB 2.0 إلى جانب Gigabit Ethernet، لدعم بناء نظام جهاز الحاسب المكتبي بنظام Win10 ويرتكز على لوحة أم Kunpeng 920 ومنصة Kirin، ولقد أكد تقرير سابق على أن جهاز الحاسب المكتبي المرتقب من هواوي سيأتي بسعر 1061 دولار تقريباً.

أيضاً من المقرر أن يضم الجهاز ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في DDR4، وسعة تخزين 256 جيجا بايت في SSD، كما تأتي اللوحة الأم بعدد 4 من الفتحات للذاكرة، لدعم ذاكرة تصل إلى 64 جيجا بايت رام في DDR4، كما يضم فتحة لبطاقة PCIe 4.0، مع كرت شاشة Yeston RX 550 ونظام UOS.

يذكر أن جهاز حاسب هواوي المكتبي رصد سابقاً في 3DMark بمعالج Ryzen 5 PRO 4400G بعدد ستة من الأنوية و12 thread، مع سرعة تتفاوت بين 3.7GHz و 4.3GHz، كما يأتي النظام بكرت شاشة Vega 7 مدمج بسرعة 1800MHz، مع قدرة إستهلاك للطاقة 65W.

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