شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 طرق ذكية وسهلة لنقل الملفات من جهاز إلى آخر.. جربها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت مؤخرا حاجة ماسة إلى أداء معظم الأعمال من المنزل مع تفشى جائحة كورونا، بما فى ذلك نقل ملفات من جهاز إلى آخر عن بعد، وأوضح موقع "تايمز نيوز ناو" أنه فى كثير من الأحيان قد لا تكون مشاركة الملفات عبر البريد الإلكترونى أو تطبيقات المراسلة صالحة لنقلها، بسبب حجم الملفات الكبير.

ولذلك وضع التقرير أمام المستخدم 4 طرق ذكية وفعالة لنقل الملفات من جهاز إلى آخر بأمان عبر الإنترنت، وجاءت تلك الطرق على النحو التالي:

1- جوجل درايف:

هو تطبيق لمشاركة المستندات وتخزينها تديره وتملكه وتسوقه جوجل، إنها أداة سهلة الاستخدام يمكن الوصول إليها فى أى وقت وفى أى مكان.

تستخدم تلك الطريقة لنقل ملف باستخدام جوجل درايف للتخزين السحابى، ما عليك سوى تحميل الملف فى محرك الأقراص، بمجرد تحميل ذلك، يمكنك مشاركة رابط محرك الأقراص عبر البريد أو يمكنك نسخ الرابط وإرساله عبر أى تطبيق مراسلة، باستخدام الرابط، يمكن استقباله من قبل المتلقى أو الملف على أى جهاز، حسب سبوتنيك.

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2- دروب بوكس:

من يستخدم جوجل درايف أو دروب بوكس، يشعر أنهما منصتان متماثلتان نسبيا من حيث الوظائف والميزات، ولكن ما يتميز به دروب بوكس هو أن تقنياته عبر الهواتف الذكية أسهل نسبيا.

3- Send Anywhere:

يعتبر تطبيق Send Anywhere وسيلة جيدة لنقل الملفات أو مشاركتها مع مستخدمين آخرين. يمكنك استخدام متصفح الويب الرسمى، أو يمكنك حتى تثبيت تطبيق الجوال الرسمى المتوافق مع كل من أندرويد وآى أو إس، ويتميز بسهولة الإرسال، حيث توجد أيقونة له فى الجانب الأيسر للمتصفح، والتى تسهل تحميل الملفات وإرسالها أو استقبالها.

كما أن التطبيق يحتوى على عوامل أمان عديدة، حيث لا يمكن فتح التطبيق إلا برمز كودى يرسل من المستلم إلى المتلقى.

4- JioSwitch

هذا التطبيق متوافق فقط مع الأجهزة التى تعمل بنظام أندرويد، يمكنك من خلاله مشاركة البيانات أو نقلها بين الهواتف الذكية التى تعمل بنظام أندرويد وآى أو إس، تتمثل إحدى مزايا هذا التطبيق فى أنه لا يتطلب بالضرورة اتصالاً بالإنترنت، أيضا، لا يوجد حد لحجم الملف.