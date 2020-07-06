شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 50 مليار دولار إيرادات تطبيقات الموبايل خلال النصف الأول من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنفق مستخدمو التطبيقات الذكية نحو 50.1 مليار دولار في جميع أنحاء العالم على متاجر التطبيقات App Store و Google Play في النصف الأول من عام 2020 ، وذلك وفقًا لتقديرات وتوقعات منصة Sensor Tower حتى 30 يونيو.

وبحسب التقرير، فهذا يزيد بنسبة 23.4 % عن 40.6 مليار دولار نقدر أن مستخدمي الهواتف المحمولة أنفقوها في كلا المتجرين خلال نفس الفترة من عام 2019، وفي السابق، كما زادت الإيرادات بنسبة 20 في المئة بين النصف الأول من 2018 و 2019 ؛ يعكس النمو الأكثر أهمية هذا العام اتجاهًا لزيادة الإنفاق العام نتيجة لتأثير COVID-19 على النظام البيئي العالمي للتطبيقات.

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وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت عمليات تثبيت التطبيقات لأول مرة بنسبة 26.1% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2020 لتصل إلى 71.5 مليار عملية تنزيل، وشكل متجر التطبيقات من آبل 18.3 مليارًا من تلك التنزيلات، بزيادة 22.8% على أساس سنوي، في حين أن متجر جوجل بلاي حقق 53.2 مليار تثبيت لتطبيق جديد، وذلك بزيادة 27.3%، ومع ذلك، شهد متجر جوجل عددًا أكبر من عمليات تثبيت التطبيقات، إلا أن متجر أبل تفوق على منافسه فيما يتعلق بإنفاق المستهلكين.

وقد حقق متجر أبل خلال النصف الأول من العام حوالى 32.8 مليار دولار من عمليات الشراء داخل التطبيقات، والاشتراكات، والتطبيقات والألعاب المتميزة، وارتفع هذا الرقم بنسبة 24.7% على أساس سنوي من 26.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019، وهو أيضًا ما يقرب من ضعف إجمالي الإيرادات المقدرة على متجر جوجل، التي كانت 17.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 21% على أساس سنوي.