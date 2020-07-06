كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تسريب جهاز جالكسي نوت 20 ألترا على موقع سامسونج الرسمي

مع حرص سامسونج بعدم تسريب أي معلومات عن الجيل القادم من هواتف جالكسي نوت، ولكنها فشلت في ذلك، بعدما تم تسريب جالكسي نوت 20 ألترا على موقع الشركة الرسمي في روسيا.

وبالرغم أنه لم يتم تأكيد أن هذه هي الصور الخاصة بالهاتف الجديد من قبل سامسونج، إلّا أنّها تبدو شبيهة كثيرًا من الشائعات السابقة حول هاتف جالكسي نوت 20 ألترا، وخاصةً أن التصميم يبدو مشابهًا لهاتف جالكسي إس 20 ألترا والذي قامت سامسونج بإطلاقه في وقت سابق من هذا العام.

ومن الجدير بالذكر أنّ هذه الصور قد ظهرت على موقع سامسونج الروسي على أنّها للهاتف جالكسي نوت 10، مع عنوان “اكتشف الجيل القادم من النوت” وذلك في صفحة جالكسي نوت 8 على الموقع، ويبدو أنّ القائم على تصميم موقع سامسونج هناك قد قام برفع صور جالكسي نوت 20 ألترا بالخطأ بدلًا من نوت 10.

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ومما يزيد من احتمالية أن يكون بالفعل هذا هو جالكسي نوت 20 ألترا، ما سرّبه حساب Ice Universe على تويتر والمعروف بدقته عندما يتعلق الأمر بتسريبات سامسونج حيث أكّد أنّ الهاتف القادم من سامسونج سيتوفر باللون النحاسي.

كما نشر الحساب صورة للغطاء الخاص بالهاتف المرتقب، والذي يبدو متوافقًا مع تسريبات موقع سامسونج الروسي.

وتأتي هذه التسريبات مع اقتراب موعد الإعلان الرسمي عن هاتف سامسونج الجديد، لكن لن ينعقد معرض IFA في برلين هذا العام لأسباب تتعلق بانتشار فيروس كورونا الجديد، وهو الأمر الذي سيدفع سامسونج للإعلان عن الهاتف في مؤتمر صحفي افتراضي عبر الإنترنت، تمامًا مثلما فعلت أبل مع مؤتمر المطورين هذا العام.