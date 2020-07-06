شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيرجن جالاكتيك تكشف عن تصميم مقصورة طائرة الفضاء فى 28 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، كانت إحدى السمات المميزة لعلامة فيرجن التجارية هي تعزيز التجربة والتصميم الرائد، وقد سعت فيرجن جالاكتيك إلى الحفاظ على وفائها لهذا التقليد من خلال تطوير مركبات أنيقة تركز على الخبرة لنظام إطلاق الفضاء، واختيار الهندسة المعمارية المميزة لعملياتنا التشغيلية.

وقال جورج وايتسايدز، الرئيس التنفيذي لشركة فيرجين جالاكتيك في بيان:"نتطلع الآن إلى الكشف عن تصميم مقصورة مركبة الفضاء لدينا، وهو تقدمي وجميل وعملي".

وأضاف وايتسايدز: "نحن مسرورون بشكل خاص لأنه في ظل القيود الحالية، تمكنا من خلق تجربة سنتمكن من مشاركتها مع ملايين الأشخاص حول العالم الذين يحلمون بالسفر إلى الفضاء."

تنطلق SpaceShipTwo من مدرج تحت أجنحة طائرة حاملة تسمى WhiteKnightTwo، على ارتفاع حوالي 50000 قدم.

تطلق WhiteKnightTwo الطائرة الفضائية ذات الطيارين، والتي تطلق محركها الصاروخي على متنها وتشق طريقها إلى الفضاء تحت المداري.

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سيختبر الركاب على متن SpaceShipTwo بضع دقائق من انعدام الوزن وسيشاهدون انحناء الأرض في مواجهة سواد الفضاء.

وقال ممثلو فيرجن جالاكتيك، إن أكثر من 600 شخص، حجزوا بالفعل مقعدًا لهذه التجربة، بسعر تذكرة 250 ألف دولار.

ستكشف المقصورة عن خطوة أخرى على طول مسيرة SpaceShipTwo نحو العمليات التجارية.

ولعل أحدث مركبة، تعرف باسم VSS Unity، والتي أجرت بالفعل برحلتين تجريبيتين إلى الفضاء تحت المداري، وذلك في ديسمبر 2018 ومرة أخرى في فبراير 2019.

وكانت كلتا هاتين المهمتين أقلعتا وهبطتا في ميناء موجاف الجوي والفضائي في جنوب كاليفورنيا، بالقرب من المقر الرئيسي لشركة The Spaceship Company، وهي شركة التصنيع التابعة لشركة Virgin Galactic.