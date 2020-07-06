شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تبدأ تلقى طلبات حجز سيارة Cybertruck فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة تسلا تلقى طلبات حجز سيارة Cybertruck الكهربائية بالكامل للعملاء فى الصين، وهى خطوة ستختبر إقبال السوق على شاحنة ضخمة ومستقبلية، وذلك بحسب موقع techcrunch الأمريكى.

وبحسب التقرير فقد تم نشر صفحة الحجوزات على موقع Tesla's China الإلكترونى لأول مرة فى قناة Reddit r / teslamotors بواسطة المستخدم u / aaronhry، كما تم ذكر Electrek أيضًا على موقع Reddi.

فيما كشفت تسلا عن سيارتها Cybertruck، فى نوفمبر فى مركز Tesla Design Center فى Hawthorne، كاليفورنيا، لكن من غير المتوقع أن يبدأ الإنتاج حتى أواخر عام 2022.

ولكن هذا لم يمنع آلاف المستهلكين الأمريكيين من دفع وديعة قابلة للاسترداد بقيمة 100 دولار، وبعد أسابيع قليلة من الكشف الرسمى، غرد الرئيس التنفيذى لشركة تسلا "إيلون ماسك “أن هناك 250،000 حجز للسيارة، فيما تختبر الشركة الآن الاهتمام المحتمل بين المستهلكين الصينيين.

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ومن المستحيل توقع عدد هذه الحجوزات - فى الصين والولايات المتحدة - التى ستتحول إلى مبيعات فعلية، حيث سوف يستغرق الأمر أكثر من عام قبل أن يكون هناك أى إجابات، كما لم تنته شركة تسلا حتى من قرارها بشأن مكان بناء السيارة.

وقد غرد ماسك فى مارس أن تسلا كانت تبحث عن مواقع لمصنع سيتم استخدامه لإنتاج طرازات Y كروس لسوق الساحل الشرقى وكذلك Cybertruck، وفى ذلك الوقت، قال ماسك إن المصنع سيكون موجودًا فى الجزء الأوسط من الولايات المتحدة.

وفى البداية، كانت شركة تسلا يتطلع إلى ناشفيل وكان يجرى محادثات مع المسؤولين هناك، لكن منذ ذلك الحين، حولت الشركة اهتمامها إلى أوستن وتولسا، حيث تقدمت المحادثات فى أوستن بسرعة ويبدو من المرجح أن ينتهى المصنع فى مكان خارج المدينة، وعلى الرغم من أن مسؤولى تولسا سارعوا إلى ملاحظة أن المحادثات مع تسلا استمرت هناك أيضًا.

وقد أعلنت شركة Tesla أنها ستقدم ثلاثة أنواع مختلفة من Cybertruck، أرخص نسخة، ذات محرك واحد وطراز الدفع الخلفى، وسيبلغ تكلفتها 39،900 دولار، ولديها قدرة سحب تبلغ 7500 رطل وأكثر من 250 ميلاً من المدى، وستكون النسخة الوسطى عبارة عن دفع رباعى بمحرك مزدوج، وسعة سحب تزيد عن 10000 رطل، وستكون قادرة على السفر أكثر من 300 ميل بشحنة واحدة، يبلغ سعر طراز AWD المزدوج المحرك 49900 دولارًا.

فيما ستحتوى النسخة الثالثة على ثلاث محركات كهربائية والدفع الرباعى، وقدرة قطر 14000 رطل ومجموعة بطاريات تزيد عن 500 ميل، وهذا الإصدار، المعروف باسم "محرك ثلاثي"، بسعر 69900 دولار.