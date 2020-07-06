شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات.. لعبة هارى بوتر قيد الإعداد ويمكن إصدارها العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تسريبات حول لعبة فيديو هارى بوتر المنتظرة بشدة، والتي تستند إلى سلسلة كتب JK Rowling الشهيرة، أنها قيد الإعداد، وستسمح بلعب الأدوار الخاصة بالسحرة، مع إمكانية إلقاء التعويذات وحضور الدروس في مدرسة Hogwarts of Witchcraft and Wizardry.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه من خلال التحكم في الصورة الرمزية الافتراضية، سيتمكن اللاعبون من التجول في عملية إعادة إنشاء واسعة ومفتوحة في العالم والمناطق المحيطة بهم.

كما أن اللعبة قيد التطوير في أستوديو Avalanche Software المملوك لشركة Warner Bros، والذي لديه تاريخ في تطوير الألعاب استنادًا إلى الأفلام، بما في ذلك Toy Story و Cars.

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كما أنه من المقرر إطلاقها في أواخر عام 2021 لوحدة تحكم PlayStation 5 الجديدة الخاصة بلعبة هارى بوتر، ووحدات تحكم Xbox Series X من Microsoft، وتم بالفعل تسريب لقطات اللعبة في مقطع فيديو، والتي تم تأكيد صحتها من جانب مصادر Bloomberg في Avalanche Software.

وجاء التسريبات بناء على معلومات من موظفين اثنين طلبا عدم الكشف عن هويتهما بسبب مخاوف من أنهما سيتم طردهما بسبب التحدث علنًا عن لعبة غير معلنة، فإن المشروع الذي يشاع منذ فترة طويلة حقيقي للغاية.

وكان تم تسريب لقطات مدتها دقيقة عام 2018، والتي تظهر تجسيدات اللعبة التي تجوب التنانين، ومحاربة المتصيدون والانخراط في مبارزات مع معالجات غامضة.