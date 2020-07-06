شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Horizon Zero Dawn تصل إلى أجهزة الكمبيوتر 7 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، يعرض المقطع عددًا من الميزات والتحسينات القادمة إلى إصدار الكمبيوتر الشخصي، بما في ذلك دعم العرض الفائق السرعة، والإطارات، وإعدادات تخصيص الرسومات العميقة، والانعكاسات المحسنة، وخيارات وحدة التحكم الموسعة.

Advertisements

قال Hermen Hulst، رئيس PlayStation Worldwide Studios، عن منفذ Horizon للكمبيوتر الشخصي: "أعتقد أنه من المهم أن نبقى منفتحين على الأفكار الجديدة حول كيفية تقديم المزيد من الأشخاص إلى PlayStation، وأن نظهر للناس جوانب أخرى وما يفتقدونه من ألعاب".

وتعد Horizon Zero Dawn هي أول لعبة حصرية من PS4 ستنتقل إلى منصة ثانية، كما أنه خلال حدث PS5 الشهر الماضى، أعلنت Guerrilla عن تكملة من Horizon Zero Dawn لـ PS5 تسمى Horizon Forbidden West، ولا يوجد موعد معين لإصدارها.