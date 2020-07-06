شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين بروتوكول البريد الإلكترونى "POP3" وبروتوكول "IMAP"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرا ما يوجهنا عند تسجيل الدخول إلى البريد الإلكترونى عبر الهاتف الذكى وجود بعض المصطلحات المتكررة مثل "POP3" وبروتوكول "IMAP" والتى قد لا يعرف الكثير من المستخدمين فائدتها أو ما هو الفرق بينها، حيث غالبا ما توفر خدمات البريد الإلكترونى Gmail وOutlook مثل هذه البروتوكولات، وفيما يلي نعرض الفارق بينهما كما يلي:

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بروتوكول POP3:

هو اختصار لكلمة Post Office Protocol POP، ويتم استخدامه عند فتح بريد إلكترونى خاص بخدمة معينة على تطبيق بريد الكتروني خاص بخدمة أخرى، مثل فتح حساب بريد الكتروني "ياهو" من خلال تطبيق Gmail على هاتفك الذكى، حيث يسمح هذا البروتوكول بقراءة الرسائل الواردة وارسالها، لكنه يقوم بحذف الرسالة من الخدمة الرئيسية ويقوم بحفظها على جهاز المستخدم وبالتالي في حال تم حذف الرسالة فسيجري حذفها إلى الأبد.





بروتوكول IMAP

هو بروتوكول يقوم بنفس وظيفة بروتوكول POP3، لكنه لا يقوم بحذف الرسالة من الخدمة الرئيسية، حيث يأخذ نسخة منها فقط، وبالتالي وفي وجود حساب بريد إلكتروني مشترك بين العديد من المستخدمين يُفضّل استخدام بروتوكول IMAP من أجل الحفاظ على الرسائل وعرضها للجميع.