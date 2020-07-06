شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق صاروخ Rocket Lab يفشل فى الوصول إلى المدار ويخسر 7 أقمار صناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، حمل الصاروخ سبعة أقمار صناعية لتصوير الأرض عالياً، بما في ذلك خمسة حمولات لشركة تصوير الأقمار الصناعية planet، بالإضافة إلى قمر صناعي لشركة Canon Electronics وواحد لشركة In-Space ومقرها المملكة المتحدة.

لكن مشكلة أثناء إطلاق محرك الصاروخ في المرحلة الثانية أدت إلى فقدان جميع الحمولات السبعة.

اعتذر الرئيس التنفيذي للشركة، بيتر بيك عن الفشل على تويتر، وكتب: "أنا آسف للغاية لأننا فشلنا في توصيل الأقمار الصناعية لعملائنا اليوم"، مضيفا: "كن مطمئنًا، سنجد المشكلة، ونصححها وسنعود إلى الإطلاق قريبًا."

بدا أن الإطلاق مضي كما هو مخطط له في الدقائق الأولى الحاسمة من الرحلة، ثم بعد حوالي ست دقائق من الإطلاق، تجمد بث الفيديو المباشر من الصاروخ.

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في ذلك الوقت، أظهر البث المباشر للشركة أن الصاروخ بدأ يفقد السرعة والارتفاع، ثم أوقفت Rocket Lab بقص بث الفيديو المباشر.

وأعلنت الشركة بعد ذلك بوقت قصير على تويتر أن هناك مشكلة في الصاروخ وفقدت الحمولات، وكان من المقرر في الأصل أن يطلق Rocket Lab هذا الصاروخ في الأساس يوم الجمعة (3 يوليو)، لكنه أخر الرحلة إلى الأحد (5 يوليو) بسبب سوء الأحوال الجوية.

لكن توقعات الطقس الجديدة دفعت Rocket Lab إلى تحريك الإطلاق قبل يوم واحد، وهو أمر نادر الحدوث في صناعة رحلات الفضاء.