“فيسبوك” تحاول النجاة من حملة العقاب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يوليو 2020 01:17 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

ويعقد مارك زوكربيرج المدير التنفيذي لشركة فيسبوك الثلاثاء المقبل، اجتماعا مع قادة الرابطة الوطنية لتقدم الشعب الملون، ورابطة مكافحة التشهير ومنظمة لون التغيير لبحث طلباتهم.

وتتخذ فيسبوك بشكل متزايد جانبا دفاعيا أمام تنامي مجموعة تتألف من منظمات مدافعة عن الحقوق المدنية والموظفين والشركات التي تطالب العملاق التكنولوجي ببذل المزيد من الجهود لمكافحة الظلم على منصته.

وتعرضت فيسبوك لحملة عقاب جماعي من أكثر من 500 من أكبر الشركات والعلامات التجارية العالمية لوقف خروقات مارك زوكربيرج لسياسات فيسبوك التي بدأت منذ عام 2015 لاستيعاب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثيرة للجدل.

وطوال سنوات، تجاهلت شركة فيسبوك الأمريكية العملاقة للتواصل الاجتماعي، شكاوى جماعات معنية بالحقوق المدنية بأنها لم تقم بما يكفي من أجل مكافحة العنصرية والتمييز ومحاولة منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم والتي تنتشر بشكل واسع على موقعها.

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الأحد أن الضغوط الآن من مقاطعة شركات معلنة كبيرة يجبرها على معالجة هذه المخاوف.

وقالت إن المدير التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرج وافق على الاجتماع يوم الثلاثاء المقبل مع قادة الرابطة الوطنية لتقدم الشعب الملون، ورابطة مكافحة التشهير ومنظمة لون التغيير لبحث طلباتهم.

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وقالت فانيتا جوبتا المدير التنفيذي لمؤتمر القيادة بشأن الحقوق المدنية وحقوق الإنسان إن “الوقت الحالي هو لحظة حساب حقيقية للشركة”. وقالت إن “هناك الكثير من الضغوط”.

ويركز الناشطون الذين يقودون حملة إقناع المعلنين، بما في ذلك ستاربكس كورب وبيبسي كو لوقف إنفاقهم على منصة فيسبوك، الاهتمام على سياسات فيسبوك حيث يتصاعد الغضب العام بشأن عدم المساواة العرقية في أمريكا عقب مقاطع مصورة صادمة لمقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد تحت أقدام رجل شرطة.

وتطالب المنظمات التي تدافع عن الحقوق المدنية منذ مدة طويلة فيسبوك بإجراء تغييرات في سياسته وتشكيلة موظفيه من أجل معالجة شكاواهم.

وواصلت حملة عقاب ومقاطعة موقع فيسبوك اتساعها، لتشمل أكثر من 500 من أكبر الشركات والعلامات التجارية العالمية، لمطالبة موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم بالقيام بالمزيد لوقف انتشار خطاب الكراهية والمعلومات المضلّة.

وتعرض موقع التواصل الاجتماعي الذي يستخدمه نحو 1,73 مليار يوميا، لدعوة مقاطعة على مدى شهر من جانب جمعيات من بينها “الجمعية الوطنية لتطور الأشخاص الملونين” (ان ايه ايه سي بي)، المنظمة الكبرى المدافعة عن الحقوق المدنية للأمريكيين الأفارقة، بالإضافة إلى رابطة مكافحة التشهير وهي منظمة لمكافحة معاداة السامية، في سياق حركة واسعة النطاق ضد العنصرية الممنهجة في الولايات المتحدة.

انخفضت أسهم فيسبوك في الأسبوع الأخير من يونيو/حزيران بنحو 8.3%، وخسر مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك والمدير التنفيذي للشركة أكثر من 7 مليارات دولار، وفق ما نقلته بلومبرج، وهو الانخفاض الأكبر في نحو 3 أشهر.

وقضى انخفاض أسعار الأسهم على 56 مليار دولار من القيمة السوقية لفيسبوك وخفض صافي ثروة زوكربيرج إلى 82.3 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات.