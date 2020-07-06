شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تستعد للكشف عن نسخة جديدة من "إكس بوكس إس" لمنافسة "بلايستيشن 5" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تستعد لتوجيه ضربة "قاتلة" لمنصة الألعاب الشهيرة "بلايستيشن 5"، إذ أوضح موقع "تايمز نيوز ناو" أن مايكروسوفت تستعد لكشف النقاب عن إصدار جديد من منصة الألعاب "إكس بوكس إس" خلال شهر أغسطس المقبل.

ومن المرجح أن تكون تلك المنصة منافسا رئيسيا وشرسا لمنصة "بلايستيشن 5" المتوقع إطلاقها خلال الفترة المقبلة، ولكن المفاجأة التى تجهزها مايكروسوفت أن تلك المنصة ستكون أرخص بكثير من نسخة "إكس بوكس" الأخيرة، ما سيجعلها منافسا شرسا لـ"بلايستيشن 5".

وستدعم الشركة الأمريكية منصتها بعدد من التغييرات التقنية الواسعة، وأبرزها وحدة معالجة مركزية جديدة كليا أسرع بصورة كبيرة، حسب سبوتنيك.

وسيتميز جهاز "إكس بوكس إس" الجديد بأنه ذو ذاكرة وصول عشوائية "رام" بسعة 13.5 غيغابايت، وأداء وحدة معالجة رسوميات يبلغ 12 وحدة تيرافلوب.

جدير بالذكر تم الكشف عن جهاز بلاى ستيشن 5 يوم 12 يونيو الماضى فى حدث عقد عبر شبكة الإنترنت، حيث يأتى الجهاز الجديد فى تصميم يجمع بين لونى الأبيض والأسود وهى نفس الألوان المستخدمة لذراع التحكم الجديد من PS5.

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يضم جهاز العاب PS5 معالج AMD مخصص ويدعم 10.28 تيرافلوب، يستخدم جهاز الألعاب ترددات متغيرة لوحدة المعالجة وكارت الشاشة،كما يحتوى الجهاز على ذاكرة SSD PS5، لدعم تحميل أسرع للألعاب مع سعة تخزين 825 جيجا بايت، بسرعة 5.5 جيجا بايت لكل ثانية.

ومن المقرر أن يدعم PS5 محتوى بدقة عرض 8K، كما يدعم دقة عرض 4K عند معدل تحديث للإطارات 120Hz، كما يدعم صوت ثلاثى الأبعاد.