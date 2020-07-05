شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد فضاء روسى ينشر صورة لمذنب مشرق من محطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلق رائد الفضاء الروسى إلى المحطة فى أبريل على متن سفينة "سويوز إم إس-16"، إذ التقط رائد الفضاء الروسى إيفان فاجنر التقط صورة لألمع مذنب من محطة الفضاء الدولية على مدى السنوات السبع الماضية، وقال فاجنر فى صفحته على تويتر: "فى الجولة التالية، حاولت التقاط صورة أقرب قليلاً للمذنب الأكثر إشراقًا C / 2020 F3 (NEOWISE) على مدى السنوات السبع الماضية".

وأضاف رائد الفضاء أن ذيل المذنب مرئى بوضوح من الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية.



المذنب

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يذكر أن إيفان فاجنر وصل إلى محطة الفضاء الدولية فى أبريل فى المركبة الفضائية سويوز إم إس-16 مع زملائه أناتولى إيفانيشين وكريستوفر كاسيدى، بالإضافة إليهم يوجد فى المحطة رواد الفضاء الأمريكيين دوغلاس هيرلى وروبرت بينكين

جدير بالذكر نفذ كريس كاسيدى وبوب بنكين، رائدا الفضاء التابعان لناسا، مهمة سير فى الفضاء يوم الجمعة 26 يونيو 2020، وذكرا أنهما حظيا بمشهدٍ رائع، وتضمنت مهمة رائدى الفضاء تغيير مصفوفة البطاريات الشمسية القديمة ببطاريات ليثيوم حديثة، والتقط كاسيدى صورةً رائعة لمحطة الفضاء الدولية ومركبة كرو دراجون المتصلة بها خلال شحنها لبطارياتها، وشملت الصورة أيضًا مركبة إتش-2 التابعة لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية والتى تستخدم فى مهمات الإمداد.