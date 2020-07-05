شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تحتل المركز الـ 45 في قائمة "BrandZ" لأقوي العلامات التجارية حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - ارتفاع القيمة التجارية لهواوي في قائمة براندز - BrandZ لأقوى العلامات التجارية في العالم

أعلنت هواوي عن صعودها للمركز ال 45 في تقرير براندز - BrandZ السنوي عن أكثر 100 علامة تجارية عالمية قيّمة الصادر عن معهد كانتار Kantar - ذراع مجموعة دبليو بي بي WPP والمتخصص بدراسات السوق. حيث ارتفعت قيمة علامة هواوي التجارية بنسبة 9% على أساس سنوي وتُقدر قيمة العلامة التجارية ب29.4 مليار دولار أمريكي، بينما يعد عام 2020 هو العام الخامس على التوالي التي تُصنف فيها هواوي ضمن أفضل 50 علامة تجارية في العالم، وهو دليل على نجاح هواوي في تنفيذ رؤيتها طويلة المدى لبناء عالم ذكي كامل الارتباط.

وفقًا للتقرير، شهد إجمالي قيمة العلامة التجارية لأعلى العلامات التجارية العالمية ارتفاعًا بنسبة 5.9 في المائة مقارنة بالعام الماضي، مع بقاء قطاع التكنولوجيا المساهم الأول لمدة 15 عامًا على التوالي، وهو ما يمثل 37 في المائة من أفضل 100 علامة تجارية. تكتسب العلامات التجارية الصينية مكانة بارزة أيضًا، حيث صُنفت 17 علامة تجارية من بين أفضل 100 شركة، بما في ذلك خمس شركات ضمن "أفضل 20 شركة ترتفع" - التي زادت قيمتها كثيرًا.

طرحت هواوي مجموعة من المنتجات الجديدة، بما في ذلك الهاتف الذكي القابل للطي HUAWEI Mate Xs، والجهاز اللوحي HUAWEI MatePad Pro 5G ومتجر AppGallery، منصة توزيع تطبيقات الطرف الأول من هواوي. قدمت هواوي بصفة رسمية استراتيجيتها لحياة سلسة والمدعمة بالذكاء الاصطناعي، وتعيد تأكيد جهودها للاستثمار في مجموعة كاملة من تكنولوجيا الإلكترونيات الاستهلاكية التي تتراوح من الجيل الخامس 5G إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي. أضافت سلسلة هواتف HUAWEI P40، التي تم إطلاقها في شهر مارس 2020، شريطًا جديدًا لتقنية التصوير عبر الهاتف الذكي، مما يوفر تجربة تصوير فائقة الدقة طوال اليوم للمستهلكين مع مجموعة ثلاثية من الهواتف الذكية مع كاميرات متطورة.

يأتي تقرير براندز - BrandZ في أعقاب الإعلانات الفصلية لمؤسسة IDC حول النتائج التي توصلت إليها من متعقبات الأجهزة المحمولة حول العالم، حيث حافظت هواوي على مركزها كثاني أكبر صانع للهواتف الذكية في العالم بحصة سوقية تبلغ 17.8%؛ أدى زخم الشركة المستمر في قطاع الأجهزة القابلة للارتداء إلى ارتفاع الشحنات بنسبة 62.2 في المائة على أساس سنوي؛ وتؤمن حصة 12 بالمائة من سوق الأجهزة اللوحية العالمية مكان هواوي كثالث أكبر مورد للأجهزة اللوحية على مستوى العالم. وفي الوقت نفسه، قامت مؤسسة التحليل المستقلة Canalys بتثبيت هواوي كواحدة من أفضل 5 شركات تصنيع منتجات صوتية لاسلكية في العالم. وشهدت منتجات أجهزة الحواسيب من هواوي زيادة في المبيعات على أساس سنوي بنسبة 120 بالمائة في الربع الأول من هذا العام.

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كشفت مؤسسة مجموعة بوسطن الاستشارية لاستشارات الأعمال - Boston Consulting Group (BCG) مؤخرًا عن تقريرها السنوي للشركات الأكثر ابتكارًا، والذي يصنف هواوي كسادس أكثر الشركات ابتكارًا في العالم، حيث صعدت 48 ترتيبًا مقارنةً بالعام الماضي. تستند التصنيفات إلى حد كبير على استطلاع أجرته BCG من أغسطس 2019 حتى أكتوبر 2019. تقوم BCG بتقييم أداء الشركات على جوانب متعددة بما في ذلك المشاركة الذهنية العالمية، وعرض النظراء في الصناعة، وتعطيل الصناعة وخلق القيمة. من بين أفضل 50 شركة مدرجة، حققت هواوي أكبر قفزة للأعلى تحققها الشركات في هذا التصنيف.

ويذكر أن هواوي تعمل جنبًا إلى جنب مع المطورين والشركاء لزراعة نظام بيئي لجميع السيناريوهات، وهو جزء لا يتجزأ من مستقبلها الذكي المتوخى. على سبيل المثال، تلتزم هواوي بفتح إمكاناتها السحابية على الأجهزة الذكية بالكامل لتسريع ابتكار تجربة التطبيقات، وقد خصصت مليار دولار أمريكي لتمويل برنامج النجم الساطع – Shinning-Star، وهي مبادرة تقدم للمطورين مجموعة من الخدمات التي تساعدهم على طرح أفكارهم على السوق.



