شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء يسجلون أول انقراض للأسماك البحرية فى العصر الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف العلماء أن الكوكب يتعرض لأول انقراض لسمكة بحرية في العصر الحديث، فتم اختفاء نوع سمكة اليد الملساء smooth handfish رسميًا من المياه الجنوبية الشرقية الأسترالية بسبب تراجع الموائل والتلوث وممارسات الصيد المدمرة، وكانت نوعا من 14 نوعًا من أسماك اليد، والتي تستخدم زعانف صدرية معدلة للغاية للمشي على طول قاع البحر.

وقالت جيسيكا مويويج، الأستاذة في جامعة غرب أستراليا ومديرة مركز المستقبل البحري للجامعة: "يدعي البعض أن المحيط شاسع جدًا لدرجة تمنع الحياة البرية البحرية من الانقراض''.

وأضافت مويويج: " لكن الصناعات المرتبطة بالمحيطات من الصيد والتعدين واستكشاف النفط والغاز والشحن وتطوير البنية التحتية يواكب حجم التصنيع على الأرض ومعه خطر الانقراض للحياة البرية البحرية".

لا يزال هناك 13 نوعًا من أسماك اليد تعيش في المياه الأسترالية، وتتراوح جميعها من حيث الحجم والشكل واللون، وجميعهم لديهم زعانف على طول ظهورهم وعيون صغيرة على جانبي رأسهم.

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ولكن ما يجعل هذه المخلوقات فريدة من نوعها هو افتقارها لمثانة السباحة التي تساعدها على التحكم في طفوها، وبدلاً من ذلك، تكون زعانفها الأمامية مسطحة، مما يسمح لها باستخدامها كأقدام للمشي على قاع البحر.

تتميز Handfish أيضًا بسمات تشبه الهوائي تنمو من أعلى رأسها لجذب الفريسة، لأنها غير قادرة على السباحة.

اصطاد البشر حيوانات بحرية مختلفة حتى الانقراض، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تختفي فيها أنواع أسماك بحرية من كوكبنا في العصر الحديث.

قال باحثون في مجموعة Fauna and Flora International، وهي مجموعة غير حكومية للحفاظ على البيئة: "يجب أن توقفنا قصة سمكة اليد الملساء في مساراتنا وتجعلنا نفكر طويلًا بشأن الثمن الذي نرغب في دفعه مقابل المأكولات البحرية لدينا، حول ما يكمن وراء مفهوم المصايد "المستدامة".