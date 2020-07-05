شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطور مفاتيح زجاجية لأجهزة ماك بوك المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استخدمت شركة أبل لوحة مفاتيح الفراشة على نماذج حواسيب (ماك بوك) MacBook لبضع سنوات، لكنها واجهت العديد من المشاكل، ودفعها ذلك إلى إدخال العديد من التغييرات لاستعادة ثقة المستخدم، وقد قامت بالمهمة إلى حد ما.

ويبدو أن لدى الشركة الآن خططًا جديدة للوحات مفاتيح أجهزة ماك بوك، إذ تعمل أبل على تطوير لوحة مفاتيح بأزرار زجاجية لجعلها أكثر متانة، وذلك وفقًا لأحدث براءة اختراع للشركة المصنعة لهواتف أيفون.

هذا وتم تقديم البراءة إلى مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية (USPTO) فى عام 2019، حسب العربية.

وتكشف البراءة عن فكرة لتحسين متانة لوحة المفاتيح والحصول على مظهر أكثر تميزًا عبر صنع جسم المفتاح من مادة زجاجية شفافة أو البوليمرات الشفافة أو السيراميك الشفاف بدلاً من البلاستيك.

كما تُظهر أيضًا حروفًا رسومية مطبوعة فى الجزء السفلى من لوحة مفاتيح أجهزة ماك بوك بدلاً من الأعلى، إذ تتآكل الحروف الرسومية المطبوعة من الخارج مع الاستخدام المطول بمرور الوقت.

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وتذكر البراءة أنه سيتم استخدام مادة مانعة للضوء لتحديد النقوش والحروف الرسومية مع إمكانية وجود إضاءة خلفية ملونة مختلفة خلفها، وبحسب براءة الاختراع، فإن ذلك يؤدى إلى إضاءة المفاتيح الموجودة على لوحة مفاتيح أجهزة ماك بوك لتكون لوحة المفاتيح والمحارف مرئية.

ويمكن أيضًا استخدام مصابيح LED الثنائية اللون أو RGB للإضاءة الخلفية التى يمكن أن تغير السطوع ولون لوحة المفاتيح بصرف النظر عن الحروف الرسومية.

وتؤكد براءة اختراع أبل على إضاءة المفاتيح وليس الحروف الرسومية، وبما أن الحروف الرسومية ستكون فى الأسفل، فلن تتآكل مع الوقت.

وقد يؤدى هذا التصميم إلى ظهور جهاز ماك بوك أقوى من جميع النواحى، مع مستوى أقوى من مقاومة الماء.

يذكر أن شركة أبل تقدم عادةً الكثير من براءات الاختراع، لكن ليس من المؤكد دائمًا متى ستقرر الشركة تنفيذ التكنولوجيا، وقد تستغرق التكنولوجيا المذكورة فى براءة الاختراع سنوات فى التطوير ما لم تكن أبل تعمل عليها بالفعل.