شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطلق المحطة الكواكبية "لونا -25" عام 2121 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، اليوم، بأنها تخطط لإطلاق المحطة الكواكبية الأوتوماتيكية "لونا-25"، إلى القمر في الخريف المقبل، وذكرت أن برنامج "لونا -25"، سيكون استمرارا للمحطات السوفيتية من نفس السلسلة.

وقال مصدر في الوكالة، إن الأعمال التصميمية – التجريبية لـ"لونا-جلوب"، التي يتم في إطارها إنشاء مركبة "لونا -25"، تجري في مرحلة التحضير الأرضى، حسب روسيا اليوم.

ومن المقرر إطلاق المحطة في 1 أكتوبر من العام المقبل، وأكد على ضرورة إنجاز تجميع المركبة، وإجراء جميع الاختبارات في صيف عام 2021.

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وقد تم اختيار موقعين لهبوط المحطة "لونا-25" فى منطقة القطب الجنوبى للقمر، أحدهما شمال فوهة بوغوسلافسكى والثانى جنوب -غرب فوهة مانسيني.

ولم تهبط فى منطقة القطب الجنوبى سابقا أى مركبة فضائية. لأن جميع البعثات السوفيتية والأمريكية، وكذلك أجهزة البلدان الأخرى، هبطت عند خطوط العرض المعتدلة أو فى منطقة خط الاستواء.

وتخطط وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لإرسال قمر صناعي صغير بحجم حقيبة الملفات - يُعرف أيضًا باسم CubeSat، والذى سيستخدم الليزر لأول مرة للكشف عن الجليد السطحي الذي يحدث بشكل طبيعي والذي يعتقد أنه في قاع الفوهات على القمر التي لم تشهد ضوء الشمس من قبل.