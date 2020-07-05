شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اورنچ تتعاون مع "طبيبي" لتوفير خدمات الكشف الطبي "المنزلي" و"الأونلاين" لعملائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة اورنچ مصر عن تعاونها مع سلسلة عيادات "طبيبي" المتخصصة في تقديم خدمات الرعاية الطبية، لتوفير الدعم الصحي اللازم لعملاء "اورنچ" سواء عبر الاستشارات التليفونية و"الأونلاين" أو من خلال الزيارة المنزلية أو داخل العيادات، على أن يتم منحهم العضوية الذهبية في برامج "طبيبي" والتي تتيح الحصول على كافة الخدمات بخصومات نسبتها 25%.

وتأتي الخطوة في إطار حرص اورنچ مصر الدائم على توفير باقة من الخدمات الحصرية لعملائها في جميع المجالات، ويلبي الاتفاق حاجة عدد هائل من العملاء الراغبين في تلقي الرعاية الطبية بطرق سهلة وآمنه خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا وتزايد نصائح الأطباء بعدم التردد على المستشفيات إلا للضرورة القصوى.

ويقدم كل من "اورنچ" و"طبيبي" هذة الخدمات التي تشمل اطباء في جميع المجلات و التخصصات بالتعاون مع عدة مستشفيات بينها دار الفؤاد والسلام الدولي، فضلا عن مؤسسات الخدمات الطبية كالنيل للإشاعة والتحاليل ومعامل NSA، و بهذا يمكن لعملاء اورنچ الحصول على الخدمة سواء من "طبيبي" أو المستشفيات المتعاونة معها عن طريق الخط الساخن 8000 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.tabibi247.com.

ومن جانبها تقدم "طبيبي" خدمات طبية فريدة في السوق المصرية بالاعتماد على طاقم محترف من الأطباء اللامعين وكبار الاستشاريين المتخصصين في مختلف الأقسام مع أسطول كبير من طاقم التمريض المتخصص والمدرب والمرخص له بخدمة المرضى ، كما تشمل خدمات "طبيبي" تقديم خدمات الرعاية الطبية في المنزل لكبار السن . وبعمل الفريق الطبي التابع لشبكة طبيبي على مدار الساعة طوال أيام الاسبوع لتوفير خدمات الزيارة المنزلية بالاضافة الي امكانية توفير التطعيمات بأنواعها للأطفال في منازلهم.

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وبهذه المناسبة، عبر الاستاذ أحمد العبد، نائب رئيس اورنچ مصر للقطاع التجاري عن سعادته بالشراكة مع "طبيبي" لتقديم هذه الخدمة الحيوية للملايين من عملاء اورنچ في توقيت حاسم للغاية نظرا للوضع الصحي المرتبط بكورونا.

وأضاف: "تحرص اورنچ مصر دائما على تلبية احتياجات عملائها بخدمات حصرية تتناسب مع احتياجاتهم، ومع الطلب المتزايد علي الرعاية الصحية والطبية أصبح أمرا في غاية الأهمية لتوفير خدمات وحلول سريعة وآمنه في ظل الظروف الصحية التي تمر بها البلاد ولذلك حرصنا على توفير خدمة فائقة لعملائنا بالتعاون مع شريك محترف ومهني يقدم خدمات صحية علي أعلي مستوي ممكن".

وتابع: "منذ بداية أزمة كورونا، عملت اورنچ مصر على تنفيذ عدة مبادرات وحملات استهدفت دعم المجتمع ومساندة جهود الدولة وتوفير دائرة عمل آمنة للموظفين، وفي نفس الوقت ضمان تقديم الخدمات للعملاء بنفس الكفاءة وبطرق أسهل وأيسر .

وصرح أ.د خليل عبد الخالق الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لطبيبي إن رسالة الشركة منذ إنشائها هى إتاحة الخدمة الطبية عالية الجودة بالطريقة التي تناسب حالة المريض، بما في ذلك الرعاية الطبية المنزلية. وأضاف إن الشراكة مع اورنچ تعزز من دور التكنولوجيا في تحديث أداء الخدمات الطبية وتفعيل دور التطبيب عن بعد بما يتناسب مع مستجدات الوضع الراهن للوصول إلي أفضل نتائج صحية للمرضى.