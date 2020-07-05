شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زيادة ثروة إيلون ماسك 20 مليار دولار منذ مارس.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت صافى الزيادة فى ثروة إيلون ماسك، عملاق التكنولوجيا وصاحب عدة شركات للفضاء والأنفاق والسيارات الكهربائية إلى 20 مليار دولار، ولعل هذا بسبب شركة تسلا للسيارات الكهربائية على وجه الخصوص، فهو يمتلك ما يزيد قليلاً عن 13٪ من أسهم الشركة، وهو المستفيد الأكبر من هذه الزيادة في قيمتها.

وفقا لما ذكره موقع "Forbes"، ارتفعت قيمة ثروته الصافية بمقدار 5.2 مليار دولار منذ يوم الجمعة الماضي 26 يونيو، لتصل بذلك

إلى 46.3 مليار دولار في نهاية التعاملات يوم الخميس.

وقال ماسك عبر البريد الإلكتروني إلى مجلة فوربس عن ثروته الصافية: "هذه الأرقام ترتفع وتنخفض، ولكن ما يهم حقًا هو صنع منتجات رائعة يحبها الناس".

وأصبحت تسلا شركة السيارات الأكثر قيمة في العالم، حيث تجاوزت كبرى السيارات لتصل إلى قيمة رأس مال سوقية تزيد عن 208 مليار دولار، وواصلت أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية ارتفاعها يوم الخميس الماضى بعد أن أعلنت أنها تجاوزت توقعات التسليم، مما رفع قيمة السوق إلى 224.5 مليار دولار.

Advertisements

يبلغ إيلون ماسك من العمر 49 عامًا، وهو الآن من أغنى 16 شخصًا في الولايات المتحدة، وعلى الصعيد العالمي، يعد ماسك من أغنى 22 شخصًا في العالم، حيث ارتفع تسعة مراكز وقيمته الصافية 21.7 مليار دولار منذ أن أنهت فوربس قائمة المليارديرات في العالم في منتصف مارس.

انضم ماسك لأول مرة إلى صفوف أغنى الأمريكيين في عام 2012، حيث ظهر لأول مرة على قائمة فوربس لـ 400 أغنى أمريكي في المركز 190 بثروة صافية قدرها 2.4 مليار دولار.

تبلغ قيمة ثروته الآن 19 ضعف هذا المبلغ، حيث شهدت ارتفاع مذهل في ثماني سنوات فقط، ويواصل متابعو ماسك المتحمسين رفع سعر سهم تسلا، على الرغم من حقيقة أنه متخلف عن شركات صناعة السيارات الأخرى في الحجم.

أنتجت شركة تسلا 103000 سيارة في الربع الأول من عام 2020، وارتفعت ثروة إيلون ماسك بنسبة 1800٪ في ثماني سنوات.