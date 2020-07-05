شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا احتفل رواد الفضاء الأمريكيون بيوم الاستقلال من خارج الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، مرر رائد الفضاء كاسيدى الميكروفون إلى هيرلي، الذي قال: "على الرغم من أننا نعيش في أوقات صعبة غير مسبوقة، فإن روح وإرادة حازمة لبلدنا وجميع الأمريكيين لم تكن أقوى من أي وقت مضى لأننا نشكر الحرية وثروات أمتنا توفر لنا جميعا".

حمل بهنكن علمًا أمريكيًا طوال الفيديو، موضحا أن هذا العلم الأمريكي أُطلق في أول مهمة مكوك فضاء عام 1981، وأعيد نشره في مهمة مكوك الفضاء الأخيرة قبل تسع سنوات.

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أضاف بهنكن، أن هيرلي سيحمل العلم الملقب بـ "المجد القديم" معنا إلى الأرض على متن مركبة الفضاء SpaceX Crew Dragon الخاصة بنا حتى يمكن نقله مرة أخرى عندما يقوم الأمريكيون بإطلاق مركبة Orion الفضائية لوضع الأحذية الأمريكية على القمر.

ستحمل المركبة الفضائية أوريون التابعة لوكالة ناسا رواد الفضاء إلى القمر كجزء من برنامج أرتميس للوكالة.

واختتم كاسيدي الأمسية الوطنية ، قائلاً "إن علمنا ليس رمزًا لحبنا القوي لبلدنا فحسب، بل يمثل روح القيادة والاستكشاف الأمريكيين اللذين سيقوداننا مرة أخرى، جيل جديد من المستكشفين إلى المغامرة مرة أخرى إلى القمر، وبعد ذلك في السنوات القادمة.. لذا خذ لحظة للتفكير في تاريخنا ومكان أمريكا في العالم وكل تلك الحرية التي تقدمها.. نشكركم جميعًا في محطة الفضاء الدولية ".