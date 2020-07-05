تكنولوجيا: أحدث التسريبات تستعرض مستوى تسعير سلسلة هواتف GALAXY NOTE 20

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - جاءت أحدث التسريبات حول سلسلة هواتف GALAXY NOTE 20 عبر صفحة Ice Universe الرسمية على تويتر، حيث كُشِف عن أسعار الإصدارات القادمة قبل الإعلان الرسمي.

ينطلق مؤتمر العملاق الكوري في 5 من شهر أغسطس المقبل للإعلان عن إصدارات الشركة المميزة GALAXY NOTE 20، وتتوالى التسريبات التي تقدم مزيد من التفاصيل حول إصدارات سامسونج، وتستهدف التسريبات الجديدة أسعار NOTE 20.

أكدت التسريبات التي نشرت عبر Ice Universe على أن سامسونج تقدم الإصدار الرئيسي من سلسلة هواتف Galaxy Note 20 بسعر999 دولار، كما ينطلق هاتف Galaxy Note 20 Ultra بسعر 1299 دولار، حيث ترتكز هذه التفاصيل الجديدة على تسريبات جاءت من مصدر داخلي من سامسونج.

وتختلف هذه التسريبات عما جاء في تسريبات سابقة، حيث أشير إلى أن سلسلة هواتف Galaxy Note 20 تأتي بمستوى تسعير يبدأ من 1249 إلى 1499 دولار.

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ولا تختلف الإصدارات المرتقبة من سلسلة Note في مستوى التسعير بشكل كبير عن إصدارات العام الماضي من سلسلة هواتف Galaxy Note 10 حيث جاء الإصدار الرئيسي بسعر 946 دولار، بينما جاء إصدار Galaxy Note 10 Plus بسعر 1099 دولار حيث يتميز كلا الإصدارين بسعة تخزين 256 جيجا بايت.

يذكر أن سامسونج تقدم سلسلة هواتف Galaxy Note 20 هذا العام برقاقة معالج Exynos 992 أو Snapdragon 865 Plus، كما تدعم الإصدارات الجديدة معدل تحديث 120 Hz في شاشة AMOLED، أيضاً من المقرر أن تصل الذاكرة العشوائية في أعلى نموذج إلى 16 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 512 جيجا بايت.

سامسونج تقدم هواتف Galaxy Note 20 مع تحسينات في قلم stylus أيضاً مع تقنية الشحن السريع حتى 45 w، كما تدعم الهواتف الجديدة واجهة One UI 2.5 مع إعدادات ثلاثية أو رباعية في الكاميرة الخلفية.

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