تكنولوجيا: سامسونج تطلق صفحة هاتف GALAXY M01S إستعداداً للإعلان الرسمي قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت سامسونج صفحة رسمية لهاتف GALAXY M01S على موقع الشركة في الهند، إستعداداً لإطلاق هاتف الشركة المميز بالتكلفة المنخفضة قريباً.

رصد هاتف GALAXY M01S في تسريبات مصورة على منصة Google Play خلال الفترة الماضية، واليوم تكشف صفحة الهاتف الرسمية عن تفاصيل جديدة حول الهاتف، مغ الألوان التي ينطلق بها إلى الأسواق.

وتشير التوقعات إلى أن هاتف GALAXY M01S هو إصدار سامسونج السابق Galaxy A10s الذي أطلق خلال 2019 لكن مع علامة تجارية جديدة، كما يظهر الهاتف في التسريبات بنموذج رقم SM-M017F / DS.

كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 3 جيجا باتي رام، أيضاً يتميز الهاتف بشاشة IPS LCD بحجم 6.2 إنش، وجودة عرض HD بلس أو بدقة 1520 في 720 بيكسل، كما يضم الهاتف رقاقة معالج MediaTek Helio P22، ويدعم الهاتف واجهةOneUI 2.0مع نظام تشغيل Android 10.

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أيضاً من المقرر أن يضم هاتف GALAXY M01S كاميرة خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير والتي تدعم مؤثرات bokeh، أيضاً يضم الهاتف مستشعر سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل.

ويدعم هاتف Galaxy M01s بطارية بقدرة 4000 mAh، مع منفذ microUSB، ومستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، ومن المتوقع أن يأتي بسعر 133 دولار.

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