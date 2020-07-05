تكنولوجيا: هواوي تستعد مع HONOR لإطلاق إصدارات جديدة من أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت بعض التسريبات التي جاءت عبر الصين اليوم عن خطط كلاً من شركة هواوي وعلامتها الفرعية HONOR للمنافسة في سوق أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب خلال الفترة القادمة.

تستعد العملاق الصيني هواوي لإطلاق أول أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب لاحقاً هذا العام، حيث أشارت بعض التسريبات التي نشرت في الصين إلى أن هواوي ستبدأ عرض الأجهزة الجديدة لاحقاً هذا الشهر أو خلال شهر أغسطس المقبل.

ويؤكد مصدر التسريبات على أن علامة Honor التجارية ستكشف في البداية عن إصدارها الخاص من أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب، ومن ثم ستقدم هواوي جهاز الألعاب الخاص بها لاحقاً، مع توقعات أن تأتي الأجهزة بالمواصفات ذاتها مع إختلاف العلامات التجارية.

ولقد أشار Zhao Ming رئيس شركة Honor في تصريحات سابقة، إلى أن سوق الأجهزة المحمولة المخصصة للألعاب من الأسواق والقطاعات التي تثير إهتمام الشركة بشكل كبير، مما يؤكد على خطط الشركة لبدء المنافسة في هذه السوق قريباً.

أيضاً أكد Zhao Ming على أن الشركة تخطط لهذا القطاع الجديد منذ عدة سنوات الآن، لذا يبدو أن هواوي تستعد لمنافسة كلاً من MSI و Asus بقوة مع الإصدارات الجديدة من هذه الفئة من الأجهزة، كما تشير التوقعات إلى هواوي تستخدم في الأجهزة الجديد الجيل العاشر من معالجات إنتل Intel Core H، أو معالجات AMD Ryzen 4000H، مع كرت الشاشة GeForce RTX 20، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الإصدارات القادمة من أجهزة هواوي المخصصة للألعاب.

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