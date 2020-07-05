تكنولوجيا: تقرير يؤكد على أن هاتف iPhone 12 Pro المرتقب من ابل سيدعم تصوير بآداء أفضل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير التي نشرت على شبكة الإنترنت عبر بعض المحللين، على أن هاتف ابل المرتقب iPhone 12 Pro سيدعم إلتقاط صور بأعلى جودة تصوير.

تستعد شركة ابل لإطلاق أول إصدارات 5G من هواتف الأيفون هذا العام، كما تقدم ابل هواتف iPhone 12 بمميزات أخرى، حيث أكدت أحدث التسريبات على أن هاتف iPhone 12 Pro بشكل خاص سيدعم آداء أفضل في الكاميرة.

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أشار تقرير المحلل Ming-Chi Kuo إلى أن هاتف iPhone 12 Pro سيأتي هذا العام بترقية واضحة عن إصدار العام الماضي، حيث تستخدم ابل عدسات متطورة في وحدات الكاميرة الخلفية لهذا الإصدار، كما أكد في تقرير سابق على أن الهاتف يضم عدسات 7P أو العدسات ذات العناصر السبعة، والتي تدعم تحسينات في جودة الصور، وهي ترقية عن إصدار العام الماضي iPhone 11 Pro الذي جاء بعدسات 5P في الكاميرة المميزة بزوايا عرض واسعة، وعدسات 6P في الكاميرة المميزة بعدسات Telephoto.

كما أوضح تقرير Ming-Chi Kuo أن ابل تعتمد على شركة Largan في توريد هذه العدسات للجيل القادم من الهواتف، ومن المتوقع أن يبدأ شحن العدسات لاحقاً هذا الشهر، أيضاً من المتوقع أن تبدأ Foxconn وWistron شحن العدسات ما بين شهر أغسطس وأكتوبر، على أن يتم شحن تكوينات الهواتف ليتم تجميعها ما بين شهري أغسطس ونوفمبر، لذا من المتوقع أن يتم تأجيل إطلاق سلسلة iPhone 12 لفترة تصل إلى شهر تقريباً.

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