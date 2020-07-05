تكنولوجيا: مواصفات هاتف VIVO Y70 قبل الإعلان الرسمي المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي نشرت على Weibo عن مواصفات هاتف Vivo القادم Vivo Y70 كاملة، حيث يضم الهاتف معالج Exynos 880، ويدعم معدل تحديث 60Hz في الشاشة، مع توقعات أن يبدأ سعر الهاتف من 254 دولار.

كان هاتف Vivo Y70s أول إصدار لشركة Vivo برقاقة معالج سامسونج Exynos 880 والذي أعلن عنه رسمياً في شهر مايو، والآن تستعد الشركة للإعلان عن إصدار جديد بنفس الرقاقة بأتي بعنوان Vivo Y70.

ولقد كشفت التسريبات التي نشرت مؤخراً عن أن هاتف Vivo Y70 يضم رقاقة Exynos 880 المميزة بثماني من الأنوية، مع كرت شاشة ARM Mali-G76 MP5، أيضاً يضم الهاتف شاشة بجودة عرض FullHD بلس أو بدقة 2400 في 1080 بيكسل، مع معدل تحديث 60Hz.

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كما يتوفر هاتف Vivo Y70 قريباً بإختيارين في الذاكرة العشوائية بين 6 أو 8 ججيا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، أيضاً يضم الهاتف إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر Samsung GM1 رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، وأخر لعمق التصوير بدقة 2 ميجا بيكسل، على أن تدعم الكاميرة ميزة التثبيت الإلكتروني للصور، بينما يضم مستشعر OV8856 لكاميرة السيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل.

هاتف Vivo Y70 يضم بطارية بقدرة 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 18W، كما يدعم الشحن عبر منفذ USB C، ومن المتوقع أن يبدأ سعر الهاتف من 254 دولار.

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