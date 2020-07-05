تكنولوجيا: رصد هاتف Nokia 8.3 5G في قوائم أحد منافذ البيع في المملكة المتحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة HMD لإطلاق هاتف Nokia 8.3 5G لاحقاً هذا العام إلى الأسواق، ولقد رصد الهاتف من جديد في قوائم Clove في المملكة المتحدة، مع توقعات بإطلاق الهاتف في الأسواق في خريف هذا العام.

كشفت شركة HMD في شهر مارس الماضي عن أول هاتف 5G الذي انطلق بعنوان Nokia 8.3 5G، حيث كانت خطط الشركة الأولى لإطلاق الهاتف في صيف هذا العام، إلا أن أحدث التسريبات تؤكد على تأجيل إطلاق الهاتف للأسواق.

ولقد رصد هاتف Nokia 8.3 5G في قوائم متجر Clove في المملكة المتحدة، حيث ظهر في القائمة سعر الهاتف، إلا أنه لن يكون متاح للشراء حتى شهر سبتمبر كما هو متوقع.

أيضاً ظهر هاتف Nokia 8.3 5G في موقع أمازون في ألمانيا خلال الفترة الماضية، إلى جانب Galaxus في سويسرا، حيث أشار الأخير إلى موعد الشحن المتوقع للهاتف في 15 من سبتمبر.

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كما يظهر هاتف Nokia 8.3 5G في قوائم Clove في المملكة المتحدة بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام،مع سعة تخزين 64 جيجا بايت، ومن المتوقع أن يتوفر الهاتف لاحقاً بنموذج مميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يأتي النموذج الرئيسي من الهاتف بسعر 519.40 دولار.

أيضاً من المقرر أن يضم هاتف Nokia 8.3 5G رقاقة معالج Snapdragon 765G، المميزة بشريحة مودم 5G مدمجة، كما يتميز الهاتف بشاشة LCD بحجم 6.81 إنش، مع كاميرة خلفية رباعية مميزة بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع عدسات Zeiss، ومستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وأخر لعمق التصوير بدقة 2 ميجا بيكسل.

ويضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 24 ميجا بيكسل مع عدسات ZEISS، كما يعد هاتف Nokia 8.3 5G أحد هواتف Android One، حيث يتم شحن الهاتف بنظام تشغيل Android 10، كما يضم بطارية بقدرة 4500 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18W.

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