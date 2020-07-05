الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة.. وتكشف تفاصيل حالة الطقس يوم غد الإثنين

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن حالة الطقس اليوم الأحد تشهد استقراراً في الأحوال الجوية، حيث تستمر درجات الحرارة في الارتفاع عن المعدلات الطبيعية بحوالي درجتين إلى 3 درجات على أغلب الأنحاء، ويكون الطقس حارا رطبا على القاهرة والوجه البحري معتدلا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على المناطق الجنوبية.

وصرح الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة، بأن درجات الحرارة اليوم بالقاهرة 37 درجة، والسواحل الشمالية 31 درجة، أمام شمال وجنوب الصعيد تتراوح درجات الحرارة بين 39 وحتى 41 درجة خلال ساعات النهار".

وأشار شاهين إلى أن آخر يوم لارتفاع درجات الحرارة عن المعدل سيكون يوم الثلاثاء المقبل، حيث من المتوقع أن يكون شديد الحرارة على أغلب المناطق، وتسجل على القاهرة 38 درجة، و33 درجة على السواحل الشمالية و42 درجة على جنوب الصعيد.

وأضاف أنه بدءاً من يوم الأربعاء المقبل ستنكسر الموجة الحارة على البلاد، حيث تنخفض درجات الحرارة بمعدل طفيف لكنها تعود إلى المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، مع بقاء نسب الرطوبة عند نفس المعدلات العالية التي نشهدها هذه الفترة، والتي تصل لـ85% على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، 65% على المناطق الجنوبية.

وأشار شاهين إلى أن ارتفاع معدلات الرطوبة من سمات هذه الفترة لفصل الصيف، لافتًا إلى أن درجات الحرارة عند معدلاتها الطبيعية ولا يوجد أي ظواهر جوية حادة خلال هذا الأسبوع.​

طقس الغد

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غداً، الإثنين، انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري وشبورة صباحاً، والرياح معتدلة تنشط أحياناً، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة وشبورة صباحاً.

وتوقعت الهيئة أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

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وليلاً، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

أما عن درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد الإثنين فهي كالتالي:

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة

مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة

سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة

قنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة

أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة