شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد فضاء فى ناسا: "كرو دراجون" بدت رائعة حين رأيتها وأنا أسير فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذ كريس كاسيدى وبوب بنكين، رائدا الفضاء التابعان لناسا، مهمة سير فى الفضاء يوم الجمعة 26 يونيو 2020، وذكرا أنهما حظيا بمشهدٍ رائع، وتضمنت مهمة رائدى الفضاء تغيير مصفوفة البطاريات الشمسية القديمة ببطاريات ليثيوم حديثة، والتقط كاسيدى صورةً رائعة لمحطة الفضاء الدولية ومركبة كرو دراجون المتصلة بها خلال شحنها لبطارياتها، وشملت الصورة أيضًا مركبة إتش-2 التابعة لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية والتى تستخدم فى مهمات الإمداد.



صورة محطة الفضاء الدولية

وذكر موقع سبيس أن بنكين قال فى مؤتمرٍ صحفى بعد مهمة السير فى الفضاء أنه وزميله كريس حظيا بمشهدٍ رائع خلال مهمة السير فى الفضاء يوم الجمعة، وأضاف أنه التقط صورةً رائعة تظهر محطة الفضاء الدولية ومركبتى إتش-2 وكرو دراجون.

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وأضاف بنكين فى تغريدةٍ على موقع تويتر أنه حظى بمشهدٍ رائع خلال تنفيذ مهمته، وفاقت مركبة كرو دراجون التوقعات، إذ قال ستيف ستيتش، مدير برنامج الأطقم التجارية فى ناسا، للمراسلين أن أداء المركبة رائع.

وأضاف ستيتش أن المصفوفات الشمسية للمركبة تعاملت بصورةٍ رائعة مع الإشعاعات الشمسية المدمرة، ونجح بنكين ورفيقه دوج هيرلى فى الالتحام بمحطة الفضاء الدولية يوم 30 مايو 2020 بعد عملية إطلاقٍ تاريخية جعلتهما أول رائدى فضاء ينطلقا إلى الفضاء من الأراضى الأمريكية بعد توقف مكوك الفضاء التابع لناسا عن العمل فى العام 2011.

ولن يحظى بنكين براحةٍ طويلة، إذ يتضمن جدول الأعمال تنفيذه لمهمة أخرى للسير فى الفضاء بصحبة كاسيدى لتغيير المجموعة التالية من البطاريات.