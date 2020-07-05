شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت أمريكى جديد يساعد فى تطهير الأسطح ومحاربة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور علماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا فى الولايات المتحدة روبوت يساعد فى محاربة فيروس كورونا، لا سيما فى الأماكن العامة، مثل المدارس والمستشفيات والمستودعات، وذكرت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكىة، أن الروبوت الذى تم تطويره بالتعاون مع شركة "آفا روبوتيكس"، بإمكانه تطهير الأسطح المناطق الضيقة التى يصعب على الإنسان الوصول إليها.

ويمكن للروبوت الجديد، الذى بدأت عملية تطويره فى أبريل الماضى، تطهير أرضية مستودع للتخزين مساحته 4000 قدم مربع (371 متر مربع) فى نصف ساعة، حسب سكاى نيوز.

وقال أحد الباحثين المشاركين فى المشروع إنه جاء استجابة مباشرة لتفشى فيروس كورونا، الذى بدأ فى الصين فى ديسمبر الماضى، وما لبث أن اجتاح العالم فى غضون أشهر قليلة.

وأوضح الباحثون أنه يمكن للروبوت إجراء تطهير باستخدام الأشعة فوق البنفسجية فى أكثر من مكان، من بينها محلات السوبرماركت والمراكز التجارية والمصانع والمطاعم.

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وينتشر فيروس كورونا بشكل أساسى عبر الأسطح، إذ يستمر عليها لمدة أيام، ومن هنا جاءت فكرة الروبوت فى تطهير الأسطح التى من المحتمل أن يعلق بها الفيروس.

وأكد الباحثون أن ضوء الأشعة فوق البنفسجية، أثبت فعاليته فى قتل البكتيريا والفيروسات على الأسطح، لكن هذا الأشعة ضارة للبشر، ومن هنا جاء تصميم الروبوت ليعمل بمفرده من دون الحاجة إلى أى إشراف بشري.

وأوضحوا أن الأنابيب المضاءة التى تعتلى الروبوت تطلق ضوءًا فوق بنفسجى قصير الموجة يقتل الكائنات الحية الدقيقة ويعطل حمضها النووى فى عملية تسمى "إشعاع مبيد الجراثيم فوق البنفسجي".

وتُستخدم هذه العملية عادة فى المستشفيات أو الأماكن الطبية لتعقيم الغرف ووقف انتشار الكائنات الحية الدقيقة.