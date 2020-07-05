شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المملكة المتحدة تشترى 45% من شركة OneWeb للأقمار الصناعية لمنافسة "سبيس إكس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد فقدان إمكانية الوصول إلى نظام الملاحة بالأقمار الصناعية التابع للاتحاد الأوروبى Galileo بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، تأمل المملكة المتحدة فى استبداله بأقمار صناعية OneWeb، حيث فاز تحالف تقوده الحكومة بمزاد لصالح شركة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، والتى رفعت دعوى إفلاس بموجب الفصل 11 فى مارس بينما كانت تبحث عن مشتر.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فإذا وافقت محكمة الإفلاس الأمريكية على العرض الأسبوع المقبل، فستدفع كل من المملكة المتحدة وشركة Bharti Global الهندية مبلغ 500 مليون دولار مقابل حصة تبلغ حوالى 45 بالمائة لكل منهما، وقالت الشركة أنهم سيمولون إعادة التشغيل الكامل لعمليات OneWeb، وسيمتلك الدائنون الـ 10 بالمئة المتبقية، ومن المتوقع أن تُغلق الصفقة بحلول نهاية العام، بانتظار الموافقة التنظيمية.

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وقد خططت الحكومة سابقًا لبناء بديل جاليليو الخاص بها بمساعدة أعضاء آخرين فى تحالف استخبارات Five Eyes - أستراليا وكندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة، وقد تم تعليق المشروع فى مايو قبل نشر دراسة الجدوى، وقد ارتفعت التكلفة المقدرة بحلول ذلك الوقت إلى 5 مليارات جنيه استرلينى (6.2 مليار دولار).

ويعمل Catapult لتطبيقات الأقمار الصناعية فى المملكة المتحدة على ورقة بيضاء من شأنها أن تضع طريقة لاستخدام كوكبة OneWeb لنظام sat-sav، ومع ذلك، اقترح بعض الخبراء أن استضافة نظام على غرار GPS على الأقمار الصناعية OneWeb قد لا يكون قابلاً للتطبيق.

وذلك لسبب واحد، هو أن الكوكبة فى مدار أقل بكثير (1200 كم) من الأقمار الصناعية لأنظمة تحديد المواقع الرئيسية، مثل Galileo وGPS (حوالى 20000 كم)، ومنذ أوائل عام 2019، أطلقت OneWeb 79 من 650 قمرًا صناعيًا 5G مخططًا لكوكبها الأولي.