Xiaomi تعمل على ميزة جديدة تُدعى AI Shutter تقوم بنفس دور Top Shot على هواتف جوجل

فاطمة أيت طالب - دبي - يكشف أحدث بحث يجريه المطورين في XDA Developers أن شركة Xiaomi تعمل على ميزة تشبه ميزة Top Shot الموجودة في تطبيق Google Camera التابع لشركة جوجل. تُطلق شركة Xiaomi على هذه الميزة إسم ” AI Shutter ” ومن المرجح أن يتم تضمينها في روم MIUI 12 مستقبلاً.
تعمل ميزة AI Shutter تمامًا كما تفعل ميزة Top Shot على هواتف Google Pixel. تقوم هذه الميزة بإلتقاط سلسلة من الصور، ثم تحدد خوارزمية التعلم الآلي أفضل صورة ضمن هذه السلسلة من الصور. عادة ما يبحث البرنامج عن صورة يكون فيها الهدف مبتسمًا، ولا يغلق عينيه وينظر إلى الكاميرا.
هناك بعض الميزات الأخرى مثل Magic Clone ودعم إيماءات ملء الشاشة التي ستصل إلى تطبيق الكاميرا الإفتراضي في روم MIUI 12 وستتمكن من تجربتها بمجرد الحصول على النسخة المستقرة من تحديث MIUI 12 على هاتفك. أو على الأقل بعض منها.
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