ميزة إلغاء الضوضاء في خدمة مؤتمرات الفيديو Google Meet تتوسع إلى المزيد من البلدان

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة جوجل عن ميزة إلغاء الضوضاء التي تستند على الذكاء الإصطناعي من أجل خدمة مؤتمرات الفيديو Google Meet في أوائل شهر يونيو الماضي. لا تزال هذه الميزة غير متاحة للجميع، ولكنها ستتوسع لتشمل بعض البلدان الأخرى. إليك ما تقوله صفحة الدعم :

” سيتم طرح هذه الميزة للمستخدمين في أستراليا والبرازيل والهند واليابان ونيوزيلندا في الأسابيع المقبلة. هذه الميزة غير متاحة حاليًا للمستخدمين في جنوب إفريقيا والإمارات العربية المتحدة والمناطق المحيطة بها “.

بمجرد أن تصل إليك هذه الميزة، سيتم تفعيلها إفتراضيًا وستجدها في فئة الصوت داخل قائمة الإعدادات. يمكنك إيقاف هذه الميزة إذا كان الصوت في الخلفية مهمًا لما تفعله، مثل تشغيل آلة موسيقية.

Advertisements

إذا كنت مهتمًا بتجربتها، فإعلم أن شركة جوجل جعلت الميزات المدفوعة مجانية للجميع إلى غاية 30 سبتمبر. وهذا يعني أن إجتماعتك يمكن أن تضم ما يصل إلى 250 مشاركًا، ويمكن بثها مباشرة وتسجليها. عادة، لا تتوفر هذه الميزات إلا لمستخدمي Google G Suite.

هناك المزيد من الميزات الجديدة أيضًا. يمكنك طمس الخلفية أو تغييرها بالكامل مما يعني أنه لم تعد هناك حاجة لإضافة شاشة خضراء أيضًا. هناك أيضًا ميزة تعمل على تحويل الكلام إلى نص، ولكن هذه الميزة تعمل مع اللغة الإنجليزية فقط في الوقت الراهن.