شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مدينة يابانية تحظر استخدام الهواتف أثناء المشى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت ياماتو، إحدى مدن اليابان، قانونًا جديدًا غير مألوف؛ إذ لم يعد يُسمح للمشاة باستخدام هواتفهم الذكية أثناء التجول، وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن المدينة التى تقع فى إحدى ضواحى طوكيو، تتعامل مع استخدام الهواتف الذكية باعتباره خطرًا على الصحة العامة، وعلى الرغم من أن تحويل الأمر إلى قاعدة قانونية يعد غريبًا بعض الشيء، إلا أن الحظر أصبح ساريًا على سكان ياماتو البالغ عددهم 240 ألف نسمة.

وبدأت محطة قطار ياماتو مؤخرًا ببث صوت مسجل يحذر من استخدام الهواتف الذكية أثناء المشى على الأرصفة أو فى المتنزهات، بالقول: "استخدام الهواتف الذكية أثناء المشى ممنوع، يُرجى تشغيل الهواتف الذكية بعد التوقف عن المشي."

وتفيد وكالة فرانس برس أنه فى الوقت الحالى لا عقوبة على جريمة استخدام الهاتف النقال أثناء المشى، باستثناء التعرض ربما للسخط ممن حولك.

ويميل سكان ياماتو الذين تحدثوا إلى وكالة فرانس برس، إلى تأييد القول بأن المشى أثناء مشاهدة شاشة الهاتف أمر خطير، ولكن لم يكن الجميع على يقين من الحاجة إلى تشريع للحد من هذا الخطر.

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وصرحت أريكا إينا التى تبلغ من العمر 17 عامًا لوكالة فرانس برس قائلة: "لا أرى أننا بحاجة إلى قانون لحظر استخدام الهاتف أثناء المشى، إذ يمكن تجنب الخطر بتوخى الحذر أكثر."

وقد كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يرسلون رسائل نصية أثناء السير بالطريق معرضون بنسبة أكبر لخطر الحوادث، مقارنة بأولئك الذين يستمعون إلى الموسيقى أو يتحدثون عبر الهاتف، حيث وجدت الدراسة، التى نشرت فى مجلةInjury Prevention ، أن الرسائل النصية عبر الهاتف تهدد سلامة المشاة وتعرضهم للخطر، بسبب عدم النظر إلى اليسار واليمين قبل عبور الطريق.