تكنولوجيا: لعبة DIRT 5 تدعم معدل تحديث 120 إطار لكل ثانية على جهاز الألعاب القادم PS5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت مجلة PS بشكل رسمي اليوم عن دعم لعبة سباق السيارات DIRT 5 لمعدل تحديث 120 إطار لكل ثانية على جهاز الألعاب القادم PS5.

تنطلق لعبة سباق السيارات الشهيرة DIRT 5 في شهر أكتوبر رسمياً، مع مميزات جديدة للاعبين، واليوم أكد Rob Karp على دعم اللعبة معدل تحديث 120 إطار لكل ثانية على جهاز الألعاب القادم PS5، حيث تأتي هذه التفاصيل الجديدة بعد الإعلان السابق الذي أكد على دعم جهاز الألعاب الجديد XSX أيضاً لهذا المعدل في تحديث الإطارات.

لا شك أن معدل تحديث الإطارات الأعلى هو الإختيار المفضل للكثير من المستخدمين للحصول على تجربة ألعاب مميزة، والتي تظهر بشكل أوضح في ألعاب سباق السيارات بشكل خاص، ومع إطلاق DIRT 5 في شهر أكتوبر وجهاز الألعاب الجديد من سوني PS5 يحصل اللاعبين عى إختيار يصل إلى 120 إطار لكل ثانية في اللعبة وجهاز ألعاب سوني.

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من جانب أخر أكدت بعض التقارير على أن جهاز الألعاب القادم من مايكروسوفت Xbox Series X سيحقق الإستفادة الكاملة من مميزات اللعبة، مع عرض ذكي بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، مع أعلى جودة عرض للصور، وعرض إنسيابي وسلس للإطارات.

أيضاً من المقرر رسمياً أن تنطلق لعبة DIRT 5 في 9 من أكتوبر، حيث أكد مطوري اللعبة على أن هذا الإصدار يضم أشهر الطرق المخصصة للسباق في العالم، كما يتضمن مجموعة مميزة من السيارات، مع سيارات مخصصة وفريدة لبعض أنواع الطرق، كما تتوفر اللعبة بالفعل الآن للطلب المسبق.

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