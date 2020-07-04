تكنولوجيا: vivo تستعد لإطلاق هاتفي vivo X50 وvivo X50 Pro في أسواق متنوعة بدءاً من 16 يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنطلق هواتف vivo X50 وvivo X50 Pro في مجموعة من الأسواق المتنوعة بدءاً من 16 و17 من يوليو الجاري، كما تطلق الشركة هاتف vivo X50 Pro Plus في أسواق محددة.

توفرت هواتف vivo X50 وvivo X50 Pro خلال الفترة الماضية في السوق الصيني، واليوم أكد تقرير جديد على أن شركة vivo في طريقها لإطلاق vivo X50 وvivo X50 Pro في مجموعة متنوعة من الأسواق.

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وتؤكد التفاصيل الجديدة على أن Vivo تخطط لإطلاق هواتف vivo X50 وvivo X50 Pro للأسواق الجديدة بدءاً من 16 و17 من يوليو الجاري.

أيضاً تخطط Vivo لإطلاق إصدارها الثالث من السلسلة vivo X50 Pro Plus في أسواق محددة والتي تشمل كلاً من أسواق الهند والصين، على أن تعلن الشركة لاحقاً عن الأسواق التي يتوفر بها هذا الإصدار.

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