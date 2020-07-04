خطة Spotify Premium Duo تتيح لحسابين إستخدام إشتراك واحد

فاطمة أيت طالب - دبي -

أعلنت Spotify عن خطة إشتراك جديدة للأزواج الذين يعيشون في نفس الأسرة تتيح لهم الحصول على إشتراك واحد لحسابين.

هذه الخطة المدفوعة الجديدة تُدعى Spotify Premium Duo، وهي في الأساس نسخة من الخطة العائلية لشخصين فقط. بتكلفة تبلغ 13 دولارًا، يمكن أن يمتلك شخصين حسابات منفصلة خاصة بهما ولا يتعين عليهما التعامل مع خوارزمية التوصية التي تتعارض مع التفضيلات الموسيقية المختلفة لكل شخص.

تعمل خطة Spotify Premium Duo أساسًا بنفس الطريقة التي تعمل بها الخطة العائلية، حيث تتطلب Spotify أن يكون لديك نفس العنوان لجميع الحسابات المعنية. بالطبع، تمامًا كما هو الحال مع حساب العائلة، فلا تفعل Spotify في الواقع أي شيء للتحقق مما إذا كان الحسابان موجودان بالفعل في موقع واحد طالما أنك تكتب نفس العنوان لكليكما.

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تحصل مع خدمة Spotify Premium Duo أيضًا على Duo Mix، وهي قائمة تشغيل منسقة للأشياء التي يحبها الحسابان بحيث يمكنك تجربة الأذواق الموسيقية لبعضكما البعض. أو يمكنك تجاهلها ومتابعة الإستماع إلى ما تريده أنت شخصيًا.

تكلف خطة Spotify Premium Duo الجديدة أكثر قليلاً مما تكلفه خطة Spotify الفردية العادية علمًا أن هذه الأخيرة تُكلف 10 دولارات أمريكية فقط، ولكنها تُكلف أقل من الخطة العائلية التي تبلغ قيمتها 15 دولارًا. وفي حالة إذا كنت تقوم بشراء الخطة العائلية للإستمتاع بخدمة Spotify مع فرد واحد، فسوف يكون من الأنسب لك الآن شراء خطة Spotify Premium Duo لتجنب إهدار أموال إضافية.