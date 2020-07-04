Redmi K30 Ultra قادم قريبًا مع المعالج MediaTek Dimensity 1000، وكاميرا أمامية منبثقة

فاطمة أيت طالب - دبي - قام أحد المطورين في منتدى XDA Developers بتفكيك الشفرة المصدرية لروم MIUI 12 وإكتشف أدلة تُلمح لقدوم هاتف Redmi جديد يُعرف حاليًا بالإسم الرمزي Cezanne، والتقارير تشير إلى أن هذا الهاتف سيصل إلى السوق تحت إسم Redmi K30 Ultra.

ومن خلال الحفر عميقًا في الشفرة المصدرية، إتضح أن هذا الهاتف سيضم أربع كاميرات في الخلف، فضلا عن كاميرا أمامية منبثقة. ويُتوقع أن تضم الكاميرا الأساسية لهذا الهاتف مستشعر بدقة 64 ميغابكسل، ولكن ليست هناك حاليًا أي معلومات حول دقة الكاميرات الأخرى. وبغض النظر عن ذلك، فقد كشفت لنا معلومات أخرى أن الهاتف Redmi K30 Ultra الجديد سيضم معالج من شركة MediaTek. ونظرًا إلى أن هذا الهاتف يضم كاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل، فنحن نتوقع أن يصل هذا الهاتف مع المعالج MediaTek Dimensity 1000 المتوافق مع شبكات 5G.

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هذا التقرير الأحدث من منتدى XDA Developers يتماشى مع تسريبات أدلى بها المسرب الصيني البارز Digital Chat Station تفيد أن هناك هاتف Redmi جديد سيصل مع شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Dimensity 1000، وكاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل، فضلا عن كاميرا أمامية منبثقة.