تأكيد قدوم الهاتف Vivo iQOO Z1x مع بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن بقوة 33W

فاطمة أيت طالب - دبي - العلامة التجارية الفرعية iQOO التابعة لشركة Vivo ستقوم في المستقبل القريب بالكشف عن هاتفها الذكي الأحدث Vivo iQOO Z1x. من المتوقع أن يتم الكشف رسميًا عن هذا الهاتف في اليوم التاسع من شهر يوليو الجاري، ونحن نعرف بالفعل غالبية مواصفاته التقنية.

الآن، لجأت العلامة التجارية الفرعية الصينية إلى حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo لتكشف لنا عن النسخة الزرقاء والبيضاء من الهاتف Vivo iQOO Z1x وتؤكد لنا كذلك أن هذا الهاتف سيضم بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 33W. الصور تؤكد لنا كذلك أن هذا الهاتف سيتشارك العديد من الأشياء مع الهاتف Vivo iQOO Z1، بما في ذلك الكاميرات الثلاثة في الخلف، وشاشة IPS LCD البالغ حجمها 6.57 إنش ومعدل تحديثها 120Hz.

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تأكد اليوم أيضًا أن الهاتف Vivo iQOO Z1x سيصل مع المعالج Snapdragon 765G، وتردد أيضًا أنه سيضم 6GB أو 8GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن ما يصل إلى 256GB من الذاكرة الداخلية. الهاتف سيأتي كذلك مع مستشعر بصمات الأصابع في الجانب، وكاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل. عمومًا، سنتأكد من كل شيء حول هذا الهاتف في الأسبوع المقبل، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.